Una drammatica confessione avvenuta tra le lacrime, di fronte agli occhi del giudice. Un caso atroce quello che ha visto una madre raccontare in aula cosa era successo giorni prima tra le mura della sua abitazione, dove il figlio neonato era stato trovato privo di vita. A ucciderlo, come ammesso dalla diretta interessata, proprio il genitore, che prima gli aveva somministrato degli antidepressivi nel latte e poi lo aveva soffocato fino a vederlo morire. Un caso drammatico che arriva dalla città di Shotton, nel Galles, dove Hannah Turtle ha improvvisamente avuto una crisi durante il processo raccontando di essere la responsabile della scomparsa del figlio James Hughes. Lei, 22 anni, aveva negato a lungo ogni coinvolgimento, spiegando che il bimbo era morto a causa di un malore. Poi è crollata tutta insieme, ammettendo non solo di averlo soffocato ma anche di averlo avvelenato in diverse occasioni, sempre attraverso il latte che gli somministrava, e di averlo percosso nei giorni precedenti, così da causargli del dolore gratuito. (Continua a leggere dopo la foto)

Il motivo di tutto questo? La donna, che dopo essere diventata madre aveva iniziato a soffrire di una forte depressione, ha spiegato di essere ossessionata da "voci" nella sua testa che continuavano a ripeterle di essere una pessima madre. Hannah ha trascorso parte dell’udienza con la testa tra le mani, singhiozzando, come riportato dal Sun che ha ricostruito l'accaduto. "Non volevo ucciderlo – ha detto – ma non era la prima volta che gli mettevo una mano davanti alla bocca per non farlo respirare. Il motivo? Non lo so, non riuscivo semplicemente a smettere di farlo". Nei giorni precedenti la morte, il piccolo era già stato portato in ospedale in un'altra occasione. (Continua a leggere dopo le foto)

Anche in quel caso, la donna lo aveva soffocato fino a vederlo diventare blu, incapace di respirare. I medici si erano insospettiti, non capendo cosa potesse essere successo, ma non avevano pensato che proprio la donna potesse essere la causa di quell'improvvisa crisi. Così avevano dimesso il piccolo, non pensando che i pericoli per lui si nascondessero proprio dentro casa. Per la donna, che ha ammesso le sue responsabilità nella terribile morte del bambino, arriverà probabilmente ora una condanna all'ergastolo, attesa per le prossime ore. In attesa di conoscere la sentenza definitiva, si trova al momento in carcere.

