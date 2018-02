Gli hobby, si sa, alle volte sono talmente appassionanti che rinunciarvi può essere davvero molto, molto complicato. Anche quando possono portare qualche burrasca imprevista tra le mura di casa. Se pensate che il vostro lui o la vostra lei siano i peggiori del mondo da questo punto di vista, forse fareste meglio a sapere che anche il principe William e la sua bella Kate si trovano a discutere per grande di questo tipo. Nello specifico, la passione del figlio di Lady Diana per le due ruote. Come riportato dal Sun, il duca di Windsor ama da sempre il brivido della sella e del gas spalancato ma, una volta messo su famiglia, aveva promesso di darci un taglio per evitare di spaventare la sua dolce metà, "terrorizzata" come si legge sulla testata britannica dall'alta velocità. Di recente, però, eccolo saltare in sella a una rombante Triumph per fare un giretto mentre si trovava a una manifestazione nella città di Hinckley, concedendosi così il più classico degli strappi alle regole di casa reale. Difficile immaginare che lei possa averla presa bene, anzi. (Continua a leggere dopo la foto)

William, 35 anni, ha indossato giacca e casco e ha deciso di provare con mano l'ultima Triumph Tiger 1200. Dopo averla portata su e giù per alcune strade nei paraggi del raduno al quale aveva preso parte, ha commentato spiegando di essersi divertito molto ma purtroppo di non avere molto tempo a disposizione per le sue scorribande. William e il fratello Harry hanno fin da piccoli una passione per le motociclette, ma lo scorso anno il marito di Kate aveva dichiarato ufficialmente di aver chiuso con quel mondo, anche per non far stare in pena la consorte. La stessa Middleton aveva infatti spiegato di essere "spaventata a morte al solo pensiero di vedere mio marito in sella a una moto". (Continua a leggere dopo le foto)

Proprio per questo, la bella e sempre amatissima Kate aveva aggiunto di non voler assolutamente pensare all'eventualità che il piccolo George, il primogenito della coppia, possa ereditare un giorno quella stessa passione dal padre e dallo zio. "Farò di tutto per tenerlo lontano dalle moto". Chissà se la duchessa avrà perdonato William per il momento di svago che si è concesso sotto gli occhi dei paparazzi, come sempre attentissimi di fronte alla coppia reale, o se tra i due non ci sia stata poi la classica resa dei conti una volta lontani dagli occhi indiscreti.

