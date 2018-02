Vivevano sotto lo stesso tetto da ormai 50 anni, abbastanza da far pensare a entrambi di conoscere ogni singolo aspetto del carattere dell'altro, ogni segreto, di aver condiviso tutto. E invece quella casa dove i due vivevano ormai da tempo immemore nascondeva ancora sorprese, decisamente impreviste e sconvolgenti tra l'altro. In particolare, una misteriosa scatola dalla quale la moglie aveva sempre tenuto lontano il marito, chiedendogli di non andare mai a controllare il contenuto trattandosi di cose private e delle quali non doveva preoccuparsi. Lui, senza sospettare nulla, aveva seguito alla lettera le indicazioni. Fino a quando, passati tanti anni, la consorte non aveva iniziato a manifestare i sintomi di una brutta malattia che nel giro di poco tempo aveva finito per minarne seriamente le condizioni di salute. Un giorno, mentre si trovava ricoverata nel letto d'ospedale, eccola così chiamare il marito e comunicargli che finalmente poteva tornare a casa, aprire l'armadio e controllare il contenuto della scatola rimasta al sicuro lontana da sguardi indiscreti fino a quel momento. (Continua a leggere dopo la foto)

Il contenuto rimasto segreto per anni? Decisamente inaspettato. Ecco infatti saltar fuori, una volta aperto il coperchio, due bambole fatte all'uncinetto e un pacco contenente la bellezza 95 mila dollari. A quel punto, l'uomo decide di tornare in ospedale per chiedere spiegazioni alla moglie, chiedendo il motivo dell'accaduto e sentendosi rispondere: "Mia nonna mi disse che il segreto per un matrimonio felice è quello di non discutere. Mi disse che se mai mi fossi arrabbiata con te sarei dovuta stare zitta e fare una bambola all'uncinetto". Una bella soddisfazione per l'uomo, considerando che all'interno della scatola le bambole erano soltanto due. Segno, evidentemente, di un matrimonio proseguito negli anni senza troppi intoppi. (Continua a leggere dopo le foto)

O almeno in apparenza. Perché, come raccontato sul sito Piccole Storie, la vicenda ha avuto un finale sorprendente. Convinto di aver fatto star bene la moglie per tutto questo tempo e felice della somma trovata, l'uomo ha infatti anche chiesto da dove provenisse il gruzzoletto nella scatola, sentendosi rispondere dall'altra parte: "Ah quelli? Sono i soldi guadagnati dalle vendite delle bambole…". Sarebbe decisamente stato meglio fermarsi alla prima domanda, senza indagare oltre.

“Guardatelo, vive in questa scatola”. È quella la sua casa, nella sua brevissima vita non ha mai conosciuto la spensieratezza che ogni bimbo meriterebbe. Ma ecco cosa si nasconde dietro a questa terribile fotografia