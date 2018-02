Tragedia dell’aria. Precipita aereo con 66 persone a bordo. “Nessun sopravvissuto”

Tragedia dell’aria. Un velivolo con a bordo 66 persone – 60 passeggeri de 6 dell’equipaggio – è precipitato dopo un’ora e mezzo di volo. Immediatamente sono partiti i soccorsi, arrivati sul posto non hanno potuto far altro che costatare la tragedia. Non ci sarebbero infatti sopravvissuti. L’aereo, a quanto si apprende, era partito da Mehrabad, uno degli aeroporti della capitale persiana ed era diretto a Yasuj, città a sud-ovest del Paese. Mohammad Taghi Tabatabai, portavoce della compagnia aerea ha dichiarato che non ci sono superstiti. Il velivolo era scomparso dal radar poco dopo il decollo. Scattato l'allarme, un elicottero ha cercato di raggiungere la zona dello schianto, ma non è riuscito ad atterrare a causa delle pessime condizioni meteo dovute a una forte nebbia. Tutti i servizi di emergenza sono stati allertati, hanno riferito le agenzie di stampa Isna e Fars, citando Pirhossein Koolovand, responsabile del servizio di emergenza nazionale. Dopo decenni di sanzioni internazionali, la flotta di aerei commerciali iraniani è decisamente obsoleta e purtroppo gli incidenti non sono rari. (Continua dopo la foto)

Dopo l'accordo internazionale sul nucleare, il governo di Teheran ha però firmato accordi con Airbus e Boeing proprio per rinnovare il parco di vettori. Solo pochi giorni fa si era consumata una nuova tragedia dell’aria nei pressi della cittadina di Stepanovskoye. L'allarme era scattato due minuti e mezzo dopo il decollo, a un'altitudine di 1.300 metri e a una velocità di 465/460 chilometri orari, con l'equipaggio che ha sconnesso il pilota automatico (lo schianto è avvenuto sei minuti dopo il decollo). L'ipotesi degli inquirenti, rende noto la Commissione per l'aviazione in un comunicato, è che il sistema di riscaldamento dei sensori non sia stato azionato al decollo.





Il ghiaccio avrebbe coperto i sensori velocemente, e gli strumenti registrato dati scorretti.

Nei precedenti 15 voli dell'aereo, costruito otto anni fa a Voronezh, i sensori risultavano riscaldati correttamente. Nel frattempo, la Antonov ucraina ha ribadito la disponibilità dei suoi tecnici a partire per Mosca "in qualsiasi momento" per partecipare all'inchiesta a cui comunque la compagnia di Kiev, in stretto contatto con gli inquirenti russi, sta cooperando.

L'An-148 è stato costruito negli impianti russi di Voroneh, dove l'aereo progettato in Ucraina viene costruito in serie, con il 70% di componenti russi e il resto, inclusi i motori, ucraino. Una collaborazione, interrotta da Mosca la scorsa estate ma probabilmente rilanciata in seguito, che rimane a rischio con la crisi fra i due Paesi.

Ti potrebbe interessare: “Ha abbandonato il reality”. Isola dei famosi, uno choc dietro l’altro. A poche ore dalla diretta, uno dei naufraghi ha dovuto prendere urgentemente un aereo per l’Italia. Le sue condizioni di salute non gli hanno permesso di continuare il suo percorso in Honduras. Cosa è accaduto all’improvviso