Un momento di passione improvvisa immortalato per caso in un video diventato virale in rete, a causa della presenza delle telecamere di sicurezza che implacabili avevano filmato tutto. E che ha finito per rovinare la vita di lei, Caitlyn Kirby, ragazza di 19 anni e giovanissima manager di un negozio della catena Tesco che proprio tra scaffali e scrivanie si era lasciata andare a un rapporto sessuale con il collega 35enne Neville Fox. Originaria di Norwich, nel Regno Unito, la giovane è diventata suo malgrado una piccola star del web a causa di quel filmato a luci rosse diffuso nell'etere da chissà chi, confessando oggi sulle pagine del Sun di aver pensato di fuggire in Brasile per la vergogna dopo esser stata riconosciuta in quella sequenza vietata ai minori. "Si è trattata semplicemente di una leggerezza - ha spiegato sulle pagine del giornale - di un momento di follia in cui non ho pensato a cosa stavo facendo. Ma ho pagato un prezzo altissimo per quell'errore, esagerato". (Continua a leggere dopo la foto)

"Non so cosa mi sia passato per la testa di preciso. Ma avete visto tutti quello che è successo. Non me la prendo con Neville, ma forse essendo più grande di me avrebbe dovuto sapere meglio come comportarsi. Lui ha anche una compagna, con la quale pare le cose siano finite dopo che lei ha saputo l'accaduto. Mi hanno accusato di essere una persona che rovina le famiglie, ma io non avrei mai pensato a niente del genere". Un caso che sta tenendo banco sui social di tutto il mondo quello di questa ragazza, diventata involontariamente protagonista di un video hard e per questo paragonata a Kim Kardashian, che a sua volta agli esordi era finita vittima di uno scivolone simile. (Continua a leggere dopo le foto)

Nei confronti della ragazze e del collega è stata già aperta un'indagine interna, che potrebbe portare nel giro di pochi giorni al licenziamento di entrambi. Lei, però, spiega che la parte più difficile è stata affrontare gli sguardi delle persone che sapevano tutto, il giorno dopo la diffusione del video, e che la fissavano come se fosse colpevole di un delitto. "Non so se riuscirò a sopportare tutto questo. La voglia di scappare via e lasciarmi tutto alle spalle, di iniziare una nuova vita altrove, è forte. Sono sempre stata una ragazza semplice, impegnata sul lavoro, con ottimi voti a scuola. Non merito tutto questo".

