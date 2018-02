Una sorta di mistico rimedio del quale era venuta a sapere per caso, spulciando in rete sui social e imbattendosi in una pagina che forniva indicazioni per delle cure miracolose, senza ovviamente alcun parere in merito di veri medici. Parole folli, alle quali molti di noi non crederebbero nemmeno nella più disperata delle situazioni. E che invece hanno spinto questa donna a mettere davvero in atto qualcosa di orribile. Nello specifico, curare la figlia affetta da autismo ricorrendo alla candeggina. Una storia scioccante, terribile, che arriva direttamente dall'Indiana, negli Stati Uniti, e che è stata raccontata dal Daily Mail. Per fortuna il dramma è stato soltanto sfiorato grazie al pronto intervento del padre della piccola, che si è accorto di quello che stava per succedere quando ha visto la donna preparare una bevanda all'interno della quale aveva versato proprio delle gocce di candeggina, fermandola in tempo. Il tutto a seguito di consigli arrivati su un gruppo Facebook e che promettevano risultati incredibili, al limite del miracoloso. (Continua a leggere dopo la foto)

Un caso che ha lasciato inorridito il web e sul quale la polizia sta ora indagando per capire se dietro quel gesto folle ci sia davvero la folle convinzione di una madre circuita da altri utenti in rete o se non si nasconda in realtà dell'altro. In attesa di capire come sono andate davvero le cose, la bimba è stata momentaneamente sottratta dalla custodia della donna. Lei sostiene di essersi imbattuta in rete in una miracolosa ricetta che prometteva di guarire l'autismo in barba ai medici, secondo i quali non esiste appunto cura. Una bevanda da somministrare a chi ne soffre e che di fatto aveva come ingrediente "segreto" proprio la candeggina. Scontato dire che le conseguenze per la bambina potevano essere devastanti. (Continua a leggere dopo le foto)

In attesa di capire come siano andate davvero le cose, sul caso è intervenuto l'Applied Behavioral Center for Autism, che ha parlato di casi analoghi che sono stati riscontrati in passato. Si tratta di persone che "lo fanno per disperazione, per speranza" dice il presidente e fondatore Sherry Quinn. Il direttore clinico del Centro comportamentale Kelly Goudreau ha aggiunto: "Penso che sia davvero importante guardare a ciò che è stato studiato e a ciò che è ritenuto clinicamente efficace", ha concluso l'uomo, ribadendo che l'autismo non ha cura e che fornire false speranze è meschino e spesso, come in questo caso, pericolosissimo.

