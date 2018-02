Choc per l'ennesima sparatoria, avvenuta ancora una volta in una scuola degli Stati Uniti, la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida. Un uomo armato ha aperto il fuoco sugli studenti poi è riuscito a fuggire. Ci sarebbero almeno venti feriti, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni. Il complesso scolastico è frequentato da oltre tremila studenti dai 9 ai 12 anni. La polizia di Coral Springs ha fatti sapere su Twitter che l'edificio scolastico è stato chiuso e che al suo interno sono ora barricati professori, studenti e personale amministrativo, e che dovranno rimanervi fino a quando la polizia non ripristinerà condizioni di sicurezza adeguate. Immagini televisive dall'alto hanno mostrato l'arrivo dei soccorritori: almeno una persona è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale, mentre molti altri sono stati medicati sul posto. (Continua a leggere dopo la foto)

L'area interessata dalla sparatoria è stata immediatamente raggiunta da un ingente numero di agenti di polizia e – stando a quanto riporta dalla CNN – persino da un carro armato. Nel frattempo l'attentatore è riuscito a darsi alla fuga ed è scattata una caccia all'uomo in tutta la città. Non è ancora chiaro se l'autore sia stato fermato o sia ancora attivo. L'azione è ancora in corso. La Cnn riferisce che ci sarebbero diversi feriti, almeno 20 secondo i media locali. Sul posto sono giunti anche agenti dell'Fbi. "Il tiratore è ancora in libertà", dunque l'allerta resta alta perché "l'incidente si sta sviluppando".

Studenti con gli zaini sono stati visti mentre uscivano dall'edificio mentre gli agenti con pistole in vista circondavano la scuola, che è stata chiusa. L'autore della sparatoria ha aperto il fuoco sugli studenti con il volto coperto da una maschera a gas, riferiscono i media americani citando alcune fonti. Fox riporta che lo sparatore è uno studente.

