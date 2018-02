Ah, San Valentino. Il giorno dell'anno dedicato alle coppie, sbeffeggiato puntualmente dai più cinici (e spesso single) degli utenti, alle volte troppo sdolcinato e altre volte troppo poco romantico. Organizzare il Giorno degli Innamorati nella migliore delle maniere, emozionando il proprio partner senza scadere in nessun eccesso, non è affatto facile e spinge milioni di persone a scervellarsi puntualmente sul da farsi per rendere la giornata indimenticabile. Alle volte l’arma vincente è però una buona dose di semplicità. A dimostrarlo c'è la storia di questo devoto marito che ogni anno, puntualissimo come un orologio svizzero, regala per l'occasione alla consorte lo stesso bigliettino. Una tradizione ormai quasi quarantennale e iniziata nel lontanissimo 1979. Pochi mesi prima Ken Myers, la cui storia è stata raccontata sulle pagine di Metro, aveva preso in sposa la sua Valeria. Per San Valentino un cartoncino, scrivendo all'interno una toccante dedica per ricordare all'altra tutto il suo amore. La scena si è poi ripetuta ogni 14 febbraio di lì in avanti. (Continua a leggere dopo la foto)

Il bigliettino è rimasto sempre lo stesso, identico. Il testo all'interno cambia invece di anno in anno, raccontando con parole dolcissime la storia dei due. Ken, 77 anni, è uno scrittore di novelle che vive a Leeds, nel Regno Unito, e col passare del tempo ha regalato alla sua Valeria pagine e pagine di teneri messaggi, dove racconta puntualmente tutti i suoi dubbi, le sue gioie e sottolinea tenace alla moglie quanto sia importante per lui averla sempre accanto. La loro storia, venuta a galla solo in questi giorni per scelta dello stesso Myers, ha fatto il giro dei social e commosso gli utenti di tutto il mondo. (Continua a leggere dopo le foto)

Ken è stato famoso in passato per alcune novelle romantiche e dei libri thriller che avevano ottenuto un discreto successo, tutti ambientati nel Regno Unito tra gli anni '40 e '50. I due hanno costruito insieme una numerosa famiglia, con cinque figli che a loro volta hanno regalato loro a bellezza di dodici nipotini. "Ken è un uomo molto romantico – ha confessato Valeria – tutte queste piccole attenzioni nei miei confronti sono il segreto per riuscire a custodire bella e sempre viva la nostra storia d'amore. Bisogna essere forti per restare insieme così a lungo. E non perdere mai la voglia di ridere".

“Carasutra’ e vi assicuro che godrete come non mai”. Malena lo dice, ma lo fa anche vedere. La nuova (super) sexy provocazione della pupilla di Rocco va in onda in tv: “Questo è il San Valentino che meritate”. Polemica esplosa