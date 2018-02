Una doppia vita venuta alla luce all'improvviso e che ha costretto alla fine questa donna, diventata famosa in tutto il mondo per la sua storia, a rinunciare al posto di lavoro. Sì perché lei, che di giorno vestiva i panni dell’agente di polizia al servizio dei cittadini, la sera svestiva la divisa per indossare i panni, decisamente più succinti, della sexy "dominatrice", con uomini che facevano la fila (e pagavano cifre spropositate) per partecipare a sessioni con lei in cui venivano umiliati e sottomessi. Anche il nome si trasformava improvvisamente con il calare del sole: la poliziotta Kristen Hyman si trasformava di colpo nella conturbante Domina Nyx, nome che già di per sé era tutto un programma. A farla uscire allo scoperto sono stati alla fine una serie di film a luci rosse ai quali la giovane aveva preso parte e che avevano iniziato a circolare in rete. Finché qualcuno, non è dato sapere chi, l’ha riconosciuta, segnalando il tutto ai suoi superiori. Kristen è stata così sospesa dal servizio ed è difficile immaginare che venga reintegrata. (Continua a leggere dopo la foto)

Il corpo di polizia non ha infatti perdonato alla ragazza l'aver taciuto sull'esistenza di questo materiale a luci rosse ed essersi messa così nella condizione di poter essere ricattata, situazione inconciliabile con il suo lavoro di tutrice della legge. Nei filmati circolati su alcuni siti pornografici si vedeva Kristen, nei panni della spietata Domina Nyx, prendere a calci sui testicoli alcuni uomini che recitavano nella parte di suoi "schiavi sessuali", obbligandoli poi ad annusarle e leccarle i piedi. Inizialmente, nonostante lo scandalo, la ragazza era stata ammessa di nuovo al servizio, per poi venire però definitivamente estromessa. Il suo caso ha fatto il giro del web. (Continua a leggere dopo le foto)

Come spiega il Daily Star, Kristen ha provato a giustificarsi spiegando di non aver mai avuto comunque dei veri e propri rapporti sessuali durante le riprese e di non essersi mai lasciata inquadrare completamente nuda. La sua difesa è però servita a poco, mentre la storia ha scatenato un forte dibattito in rete tra chi prende le difese della ragazza sostenendo che la vita privata della giovane non avrebbe dovuto avere peso sulla sua carriera e chi invece sostiene che col suo modo di fare Kristen abbia finito per screditare il buon nome della polizia.

A 25 anni questa ragazza bella e sorridente è una piccola star del web, con una vita mondana intensissima immortalata dai tanti selfie. Ma tra lo stupore dei suoi follower ecco saltar fuori all’improvviso un’assurda, doppia vita