Quando ha visto uno strano segno rosso sul suo braccio non ci ha fatto troppo caso, convinto che sarebbe bastato qualche giorno per vederlo sparire e smettere di preoccuparsi. Poco prima, quest'uomo di 35 anni di nome Tony Folan aveva avuto un breve ma intenso incontro ravvicinato con un gigantesco ragno che lo aveva morso, ma lì per lì non aveva pensato che il piccolo incidente avrebbe avuto conseguenze serie per la sua salute. Quando invece il dolore non è passato e si è finalmente convinto a recarsi in ospedale, la notizia che gli hanno dato i medici è stata di quelle capaci di mettere a repentaglio le coronarie del più tranquillo dei pazienti: "Se avesse aspettato ancora un paio di giorni prima di venire da noi, avrebbe potuto morire per l'avvelenamento del sangue causato dalle ferite inferte dall’animale". Tutto è successo nella città di Dalkeith, poco fuori Edinburgo in Scozia, dove l’uomo stava armeggiando con gli utensili del suo garage quando all'improvviso si è trovato davanti l’indesiderato ospite pieno di occhietti e zampette pelose. (Continua a leggere dopo la foto)

Il ragno era saltato sul suo braccio all'improvviso, mentre Tony era piegato a sistemare la sua bicicletta. L'uomo non aveva fatto in tempo a scacciarlo che l'insetto troppo cresciuto gli aveva lasciato uno spiacevole ricordo, prima di essere ucciso nel più classico dei modi: schiacciato da uno stivale. Il segno poco più giù del polso, però, col passare delle ore non aveva accennato a sgonfiarsi e anzi si era fatto sempre più inquietante. Al punto da spingere Tony, preoccupato, a rivolgersi all'aiuto dei medici. "Non so a quale specie appartenesse – racconta lo sfortunato protagonista della vicenda sulle pagine del Daily Star – so solo che era grande come un pugno della mia mano, forse poco più". (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo aver ricevuto le opportune cure in ospedale, l'uomo è tornato a casa dai due figli piccoli che lo aspettavano terrorizzati, dopo averlo visto peggiorare con i loro occhi fino a dover correre in ospedale. "Per tranquillizzarli ho fatto finta di essere diventato come Spiderman, il supereroe che morso da un ragno acquista poteri sovrumani. Ho provato a camminare sui muri e sparare ragnatele dalle mani, ma non mi è riuscito tanto bene. Per fortuna loro hanno riso lo stesso. Io, sotto sotto, ho tirato un sospiro di sollievo. Poteva andarmi molto, molto peggio".

“Abbiamo sentito le urla”. Paura per un ragazzo in montagna: è stato morso da una vipera. Viene subito portato in ospedale ma le sue condizioni sono gravi. Cosa è successo