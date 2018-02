Morire mentre si è a letto con un’altra persona, quello che molti potrebbero definire uno splendido modo di andarsene e che però, viste anche le circostanze, farà sicuramente discutere. Tutto è successo in quel Pattaya, città della Thailandia dove si trovava un nostro connazionale, il 71enne Alberto Pivetti. La zona è famosa per il gran numero di persone che vi si recano ogni anno alla ricerca di divertimento e trasgressione, visto il gran numero di uomini e donne che mettono in vendita il proprio corpo per i turisti che si avventurano tra le vie e le piazza. Esattamente il motivo per cui Pivetti aveva contrattato una nottata con un giovane di 22 anni, che lo aveva seguito fino alla sua stanza dopo aver raggiunto un accordo economico. Quella che doveva essere una serata di piacere, però, si è trasformata di colpo in tragedia: a raccontare la vicenda è il Daily Star, che ha ricostruito il drammatico caso subito diventato virale sui social. I due erano entrati nella camera e si erano tolti i vestiti, poi stando a quanto riportato dalla testata britannica hanno iniziato a praticarsi reciprocamente del sesso orale. (Continua a leggere dopo la foto)

All'improvviso però, intorno all'una e mezza della donna, l'italiano ha avuto un malore. Inizialmente si è semplicemente sdraiato dicendosi di sentirsi poco bene. Poi, però, ha perso conoscenza. Il ragazzo che si trovava con lui, allarmato, ha subito chiamato un’ambulanza. I medici hanno fatto il possibile per provare a rianimare l'uomo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso, dovuto a un infarto. Sul posto è arrivata poco dopo anche la polizia, che ha indagato sulle circostanza della morte per capire se il giovane stesse dicendo davvero la verità. Contro il ragazzo non è però stata mossa alcuna accusa: gli esami hanno confermato le cause della scomparsa del 71enne. (Continua a leggere dopo le foto)

Un caso che sta facendo discutere parecchio i social, puntando nuovamente l'attenzione su un fenomeno, quello della prostituzione, che ha regalato alla Thailandia una triste fama. Nonostante sia infatti reato, punibile anche duramente dalla legge, recenti sondaggi parlando di un’industria del sesso che genera ogni anno introiti per quasi 5 bilioni di euro, con migliaia e migliaia di turisti da ogni parte del mondo (tantissimi dall'Europa) che si recano lì proprio a caccia di trasgressione. Non mancano di tanto in tanto incidenti: poche settimane fa un inglese era stato indagato per la morte di una ragazza precipitata dal balcone durante un energico rapporto.

