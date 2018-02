Gli incidenti stradali sono uno dei principali drammi della società contemporanea, con migliaia di persone che in tutto il mondo perdono la vita ogni mese a casa dell'alta velocità, dell'alcol o delle distrazioni al volante. Esistono, poi, strade che hanno nomee particolarmente sinistre, dove nonostante gli interventi negli anni delle amministrazioni di turno continuano purtroppo a verificarsi scontri terribili. Al punto da spingere una donna, anonima ma diventata famosissima in rete, a compiere un gesto geniale e disperato per non vedere più i conducenti sfrecciare come matti. La curiosa storia arriva da Great Shefford, città del Bershire nel Regno Unito, dove la signora misteriosa ha costruito e installato una finta telecamera autovelox. Larga meno di un metro e montata su un palo grigio alto 3 metri, è stata realizzata con un'asse e il tappo di un deodorante, spunta da una siepe e punta verso il traffico. Talmente in vista da riuscire davvero nel suo intento, invitando di fatto gli autisti ad alzare il piede dal volante al momento del passaggio di fronte all'apparecchio, in realtà ovviamente del tutto inutile. (Continua a leggere dopo la foto)

Come riportato dal Sun, le vetture in marcia sulla A338 hanno infatti iniziato a rallentare e il numero di incidenti, nella zona sempre alto e che coinvolgeva soprattutto pedoni investiti mentre attraversavano a causa delle altissime velocità di marcia delle auto. La comunità ha così festeggiano la loro anonima eroina, di cui si conosce soltanto il sesso ma non il nome e il cognome, che gli altri abitanti della zona hanno voluto tenere nascosto per evitarle eventuali guai con la legge. Pare, però, che l'apparecchio non sarà rimosso dalle autorità, nonostante la sua installazione (per quanto di fatto totalmente inutile) non sia mai stata autorizzata. (Continua a leggere dopo le foto)

Apparecchi di questo genere non sono infatti teoricamente illegali e sembra che il dispositivo possa rimanere dov'è poiché situato su un terreno privato che sembra faccia parte del campo di un agricoltore. Tuttavia, ha sollevato varie questioni giuridiche, e non è da escludere che qualche automobilista finisca prima o poi per intentare una casa per i pericoli ai quali l'apparecchio espone le vetture di passaggio, spingendole a rallentare di colpo alla vista dell'alto palo. Sul web, intanto, molti utenti hanno celebrato l’iniziativa, l'unica finora dimostratasi davvero efficace nella lotta all'elevata mortalità causata dagli incidenti lungo la tratta.

