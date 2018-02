Una selezione spietata, con oltre 4mila concorrenti in gara tutti determinati a raggiungere lo stesso risultato, quello di classificarsi al primo posto di una competizione di bellezza e vedersi così schiudere finalmente davanti le porte del mondo della modo. E una concorrente che era parsa a molti la favorita assoluta, già pronta a mettere le mani sulla corona. Poi, come in un film, ecco arrivare il colpo di scena a sorpresa: sì perché come riportato sulle pagine di Metro, Ilay Dyagilev ha confessato di essere un uomo. Il 22enne originario di Amalty, la città più popolosa del Kazakistan, era riuscito a ingannare i giudici e le candidate rivali nel concorso di bellezza "Miss Virtual Kazakistan" sfoggiando trucco e completini intimi molto sensuali appartenenti in realtà alla fidanzata. L'ultimo tocco è stato cambiare nome, ovviamente, presentandosi sotto le false generalità di Alina Alieva. La rivelazione ha scioccato gli organizzatori della manifestazione, che hanno immediatamente squalificato il truffatore. Sotto i panni della bella miss, Ilay aveva convinto i votanti. (Continua a leggere dopo la foto)

Il caso ha avuto grande risalto mediatico e la provocazione della giovane ha presto superato i confini locali, appassionando i media internazionali. Il giovane ha deciso di partecipare al concorso dopo una discussione sulla bellezza avuta con alcuni amici: "Sono sempre stato un campione di bellezza naturale - ha confessato, dando sfogo di una modestia non proprio abbondante, Ilay - Purtroppo oggi le ragazze sembrano tutte uguali, usano lo stesso trucco, hanno lo stesso stile e credono di essere belle se seguono le tendenze del momento. Io la penso diversamente". Che le sue motivazioni fossero giuste o meno, il giovane è riuscito nel suo intento, e alla grande. (Continua a leggere dopo le foto)

"Sono arrivato in finale e allora ho deciso di rivelare la vera identità di Alina Alieva perché ho capito di essere andato troppo lontano. All'inizio c'erano circa 4 mila concorrenti provenienti da tutto il Kazakistan, ma io sono arrivato in finale". Una volta scoperto il bluff, però, il candidato truffatore è stato sostituito da Aikerim Temirkhanova, modella diciottenne precedentemente esclusa dalla competizione. Non è la prima volta che un uomo si traveste da donna e spopola in un concorso di bellezza femminile. L'anno scorso in Russia lo studente 20enne Andrey Nagorny aveva posato come modello di lingerie e addirittura vinto una competizione che si era tenuta sull'isola di Sakhalin, nel Pacifico.

Boom: Gisele Bündchen senza trucco. Ma lei entra nella storia, ecco perché. Davvero, mai vista la super modella brasiliana così: la foto che è già sulla bocca di tutti