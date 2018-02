Il mondo continua a tremare e il picco raggiunto poco fa è stato devastante. In Taiwan un terremoto di magnitudo 6,4 ha avuto come epicentro il mare al largo della costa a 21 chilometri a nordest di Hualien (a 98 chilometri dalla costa). La scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Un hotel è crollato a Hua-Lien. Dalle prime immagini che circolano sui social media l'hotel colpito dal terremoto è crollato solo da un lato, ma non si è sgretolato. Al momento non sono stati lanciati allarmi tsunami. Il sisma, segnalato alle 23.50 (ora locale), ha provocato il crollo di numerosi edifici vicino alla città di Hualien. La gente è in strada e tutte le norme di sicurezza sono state attivate, purtroppo il fatto che il tutto si stia verificando di notte non facilita la situazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Taiwan è un Stato costituito dal gruppo di isole di Formosa, Pescadores, Quemoy e Matsu, ma che nella sua costituzione rivendica anche la Cina continentale e la Mongolia Esterna. Non riconosciuto né dalla Cina (Repubblica Popolare Cinese, RPC) né dagli altri membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Taiwan intrattiene tuttavia con essi rapporti di collaborazione e di commercio (solitamente con un ufficio di rappresentanza facente funzioni di ambasciata, a nome Taiwan o Taipei); al novembre 2013 è riconosciuta da 20 stati in tutto il mondo, tra cui la Città del Vaticano. (Continua a leggere dopo le foto)

Il terreno taiwanese è diviso in due parti: le piatte pianure dell'ovest, dove risiede il 90% della popolazione, e le montagne quasi totalmente ricoperte di foresta tropicale che occupano i due terzi dei terreni orientali. Il massiccio più alto di Taiwan è lo Yushan, o Monte di Giada, alto circa 3.952 m all'anno 2003. Prima del grande sviluppo economico di Taiwan, le aree montane erano anche l'habitat di diverse specie e sottospecie animali endemiche, tra i quali ricordiamo il fagiano di Swinhoii (Lophura swinhoii), la gazza blu di Taiwan (Urocissa caerulea), l'Orso Nero di Formosa (Selanarctos thibetanus formosanus), il cervo sika di Formosa (Cervus nippon taiwanensis o Cervus nippon taiouanus) e il salmone di Formosa (Oncorhynchus masou formosanus). Alcune di queste specie sono attualmente estinte, mentre molte altre sono già in via di estinzione.

