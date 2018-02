Un incidente choc che ha fatto il giro del mondo, scioccando gli utenti che si sono imbattuti in questa drammatica storia e hanno messo gli occhi sulle foto agghiaccianti che la accompagnano. Tutto è successo in Cina dove un ragazzo ha compiuto la più banale, in apparenza, delle operazioni, di quelle che ognuno di noi effettua almeno una volta al giorno: mettere in carica il cellulare perché la batteria era quasi esaurita. All'improvviso, però, il dramma. Il giovane sente che è arrivato un messaggio e allunga la mano per recuperare il telefonino e controllare chi lo stesse cercando. L'accessorio, però, esplode di colpo, proprio mentre le dita di lui, Meng Jisu di soli 12 anni, l'avevano finalmente stretto in una morsa. Il risultato è stato devastante per lo sfortunato protagonista di questa storia raccontata sulle pagine del Daily Mail, costretto a ricorrere immediatamente alle cure ospedaliere a causa delle gravi ferite riportate. La vicenda ha fatto il giro del web, preoccupando non poco gli internauti sparsi in tutto il mondo. (Continua a leggere dopo la foto)

Meng ha infatti perso la vista da un occhio, così come l'indice della mano destra spazzato via dall'agghiacciante incidente. Il ragazzino è stato trovato in casa dalla sorella, svenuto e ricoperto di sangue. I medici hanno temuto a lungo per la sua vita, ma sono riusciti a salvarlo dopo un intervento durato la bellezza di cinque ore. Sembra, come ricostruito successivamente dagli investigatori, che dopo aver preso in mano il cellulare, questo sia esploso tranciando l'indice della mano destra e accecato l'occhio destro. Tutto è successo nella città di Du'an Yao, che si trova nella provincia cinese di Guangxi. Il ragazzo è ancora ricoverato in ospedale, anche se sta meglio. (Continua a leggere dopo le foto)

Sembra che il cellulare in questione sia un Hua Tang VT-V59, fabbricato in Cina. Lan Tianbing, primario del locale People's Hospital, ha detto che l'indice tranciato del ragazzo non è stato portato in ospedale per cui non è stato possibile riattaccare il dito. Sul modello è ora polemica, con tanti utenti asiatici che temono possano esserci dei difetti di fabbrica che potrebbero causare altri, terribili episodi come quello appena raccontato. L'azienda al momento non ha rilasciato commenti ufficiali sull'accaduto.

