Una follia assurda, una scena talmente orribile da non poter sembrare vera, in un calcio comunque già abituato purtroppo a tifosi capaci di macchiarsi delle più ignobili iniziative. Niente a confronto, però, di quanto accaduto di recente in Uruguay, dove i tifosi del Nacional Montevideo sono stati protagonisti di una sequenza choc che ha fatto il giro del mondo. Tutto è successo nel corso dell'ultima partita di Coppa Libertadores, il corrispettivo sudamericano della Champions Leaugue europea. Gli uruguaiani erano ospiti della squadra brasiliana della Chapecoense, che come ricorderete bene è stata ricostruita da zero dopo un drammatico incidente aereo che nel novembre 2016 era costato la vita a 71 persone, tra le quali quasi tutti i calciatori che componevano la rosa del club all'epoca. Ecco, allora, che per irridere i rivali i tifosi, sempre che così sia corretto definirli, del Nacional hanno iniziato a rievocare proprio quel momento, mimando con le braccia più volte lo schianto del volo e la morte degli atleti avversari. Una scena davvero raccapricciante. (Continua a leggere dopo la foto)

Verso la fine della gara un gruppo di tifosi, non più di quattro o cinque, ma ripresi in primo piano dalle telecamere, hanno mimato più volte il gesto di un aereoplano che cade, con tanto di botto finale e insulti verso i tifosi avversari. La cosa ovviamente ha scatenato una grande polemica, in Brasile e in tutto il continente. Il Nacional si è scusato immediatamente, assicurando che sarebbero state prese tutte le misure per punire i responsabili e ribadendo che la "stupidità" di pochi non rappresentava il pensiero del club, che si era invece mostrato solidale con la Chape. Non è però da escludere che la squadra possa subire ora delle forti penalizzazioni a causa proprio del comportamento dei suoi sostenitori. (Continua a leggere dopo le foto)

Le scuse non sono infatti bastate e la Conmebol, organismo sportivo sudamericano, ha ufficialmente aperto una inchiesta mentre la stessa Chapecoense ha chiesto ufficialmente, con un comunicato, di rinviare la gara di ritorno, in programma il sette febbraio e di escludere il club uruguaiano dalla competizione, basandosi su alcuni articoli del regolamento della Libertadores. La gara di andata si è conclusa con la vittoria 1-0 degli uruguaiani, alla fine di un match teso, con due espulsi fra i padroni di casa e uno fra gli ospiti. La partita di ritorno è in programma mercoledì a Montevideo.

