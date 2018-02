Un brutale attacco, una scena horror che gli investigatori hanno fatto fatica a ricostruire senza farsi vincere dal disgusto per l'accaduto. Tutto è successo a causa della gelosia, che ha spinto una donna ad aggredire violentemente il compagno, convinta che lui la tradisse e che le stesse nascondendo una relazione clandestina senza il coraggio di affrontarla a viso aperto. Così, come riportato sulle pagine di Metro, dopo averlo picchiato con una ferocia inaudita, ha estratto un bisturi dalla borsetta che aveva con sé e ha proceduto a tagliare i genitali del partner a suo dire poco fedele. Zhanna Nurzhanova, 36 anni, è stata così arrestata con l'accusa di gravissime lesioni. A scatenare la sua sete di vendetta, una confessione fatta proprio dall'altro alla sorella di lei: "Mi piace un'altra donna". Senza nemmeno capire se ci fosse qualcosa tra i due o se fosse un momento di debolezza, oltretutto senza conseguenze pratiche, ha deciso di mettere in atto il suo diabolico piano, studiato nei minimi dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

L'aggressione era infatti preparata. La donna, fingendosi pacata e serena, ha convinto l'altro a sottoporsi a un "gioco erotico" che prevedeva che lui fosse legato mani e piedi. A quel punto ha estratto dalle tasche delle pasticche, probabilmente barbiturici, e gliele ha infilate a forza in bocca. Poi, con l'altro bloccato e stordito dai farmaci, ha iniziato ad accusarlo di essere andato a letto con altre ragazze, picchiandolo violentemente tra una frase e l'altra. Colpi ripetuti al volto, alla testa, in pieno petto, con un bastone di alluminio che si trovava all'interno della stanza. Il tutto dopo avergli abbassato i pantaloni e le mutande, lasciando così con le parti intime esposte. (Continua a leggere dopo le foto)

Alla fine ha estratto il bisturi e ha iniziato ad asportargli i testicoli. Voleva fare un lavoro chirurgico, ma all'improvviso l'altro ha iniziato a sanguinare copiosamente e così, spaventata all'idea che morisse, ha chiamato un'ambulanza. La donna è stata ovviamente arrestata, mentre l'uomo è ancora ricoverato in ospedale. Stando a quanto detto dai medici, non potrà mai più avere figli ma grazie alla chirurgia potrà tornare ad avere una vita sessuale attiva, anche se sarà necessario un lungo percorso di riabilitazione con tanto di terapia ormonale. Tutto è andato in scena nella città di Astana, capitale del Kazakistan.

