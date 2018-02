Una morte orribile dalle dinamiche assurde: un bimbo di 18 mesi, Jordan Blue Elmore, è infatti scomparso nel sonno. A causare la tragedia, un groviglio di coperte formatosi per caso durante la notte che ha finito per soffocare il neonato, il cui corpo è stato trovato dalla madre disperata. Un caso avvenuto a Gainsborough, in Inghilterra, e sul quale sono nelle ultime ore è stata fatta chiarezza, scagionando il genitore inizialmente ritenuto colpevole dell’accaduto. La madre di Jordan, Tanya, era stata arrestata per negligenza, ma un'indagine della polizia ha stabilito che la donna non aveva responsabilità. Accortasi di quanto era accaduto, aveva subito chiamato un'ambulanza, ma dopo di disperati tentativi da parte dei medici di salvarlo il bambino era morto. A raccontare l'accaduto è Metro: secondo quanto ricostruito dalle indagini, la mamma aveva messo a letto Jordan alle 23:30 della sera prima. "Sembrava solo strano, era molto silenzioso, lo steso sulla schiena e l'ho coperto con la trapunta fino petto, con le braccia fuori dalla parte superiore" ha ricordato la donna in tribunale. (Continua a leggere dopo le foto)

"Sono rimasta nella stanza con lui per altri 20 minuti, era sveglio e mi guardava, poi l'ho lasciato e sono andata al piano di sotto. Mi sono addormentata verso le 00:30, mi sono svegliata verso le 9:30. Ho dato da mangiare al cane e poi sono andata in bagno, cercando di non far rumore. Quando sono andata in camera da letto, Jordan era sotto la trapunta e mi sono resa conto subito che non stava respirando", ricorda la mamma, proseguendo nel drammatico racconto di quella notte da incubo. Dopo un’ora il piccolo è morto all'ospedale locale, con i medici che dopo averlo provato a rianimare inutilmente hanno alla fine dovuto arrendersi e constatare il decesso del neonato. (Continua a leggere dopo le foto)

Quello stesso giorno la donna è stata arrestata con l’accusa di abbandono e portata alla stazione di polizia di Lincoln. Lei aveva sempre negato tutto, in lacrime, raccontando com'erano andate le cose e dichiarandosi innocente. Accuse terribili dalle quali alla fine è stata assolta grazie al rapporto redatto dalla polizia, che ha indicato chiaramente come non vi fosse alcun segno di ferite o traumi sul corpo del piccolino, né tanto meno prove di negligenza. Per questo motivo il caso è stato chiuso. In tanti hanno voluto esprimere la loro solidarietà alla donna, mostrando la loro vicinanza sui social in un momento così delicato.

