Un arresto avvenuto all'alba, con il sole che iniziava a fatica a sorgere e lei, discussa modella del mondo dell'hard, costretta a uscire di casa in fretta e furia con le manette ai polsi, pochissimi vestiti addosso come d'altronde è solita presentarsi confermando la sua voglia di provocare. Una notizia che ha fatto il giro dei social quella dei guai con la legge di Chen Qianqian, meglio famosa in rete con il nome d'arte di Betty Yumo, modella originaria di Taiwan che di recente era diventata molto famosa in rete per le sue uscite sopra le righe. A partire dagli annunci in cui metteva in vendita online il suo corpo così da guadagnare abbastanza da poter realizzare i propri sogni, decisione che aveva spinto molti utenti a darle addosso definendola, senza troppi giri di parole, una "prostituta". E passando per quelle confessioni a luci molto rosse fatte ai tabloid nelle passate settimane, quando la 21enne si era aperta alla stampa raccontando i propri sogni e gli obbiettivi che si è prefissata per il futuro prossimo, anche quelli non proprio adatti ai minori. (Continua a leggere dopo la foto)

Era ancora il 2017 e la Chen aveva fatto parlare di sé in tutto il mondo spiegando di essersi prefissata di raggiungere un traguardo assai bizzarro: praticare, prima di compiere I 30 anni, sesso orale su almeno 100 sconosciuti, ai quali si era imposta di voler regalare momenti di piacere in pubblico, all'aria aperta. Provocazione o realtà? Come sempre il confine è alquanto labile ma certo sentire una ragazza di 21 anni parlare così, tra un commento sulla sua pettinatura che vorrebbe più corta e la sua passione per il paracadutismo, aveva colpito gli utenti sui social. "Cerco semplicemente di fare quello che mi piace, senza infastidire nessuno". (Continua a leggere dopo le foto)

Per quanto riguarda l'arresto, stando a quanto riportato da Metro pare sia legato a una denuncia seguita a degli insulti che la Chen aveva lanciato in rete e al suo continuo rifiuto di presentarsi a deporre, dettaglio che ha spinto alla fine gli agenti a intervenire. Non è da escludere, però, come sottolinea la stampa locale, che possa esserci anche dell’altro, e considerando la passione dichiarata della ragazza per le acrobazie erotiche in pubblico fare due più due è parsa cosa facile a molti giornali. La verità emergerà solo nei prossimi giorni, con le foto della giovane in manette intanto subito diventate virali.

