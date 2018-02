Una coppia di trolley abbandonati in un luogo sperduto e che nascondevano al loro interno un macabro mistero, utile forse a far luce (purtroppo nella maniera peggiore) sul caso di una sparizione che sta tenendo in angoscia un paese intero. Il contenuto delle due valigie, una delle quali di colore rosso, trovate intorno all'alba nelle campagne tra Pollenza e Casette Verdini, è infatti il corpo di una persona morta e ancora non identificata, di sesso femminile. Dei vestiti o di un qualsiasi effetto personale che possa aiutare a risalire all'identità nessuna traccia, così come i resti sono stati trovati perfettamente puliti, senza tracce di sangue. In attesa che venga fatta chiarezza sull'identità della persona scomparsa, la polizia sta cercando di capire se non possa esserci un collegamento con la scomparsi, avvenuta nei giorni scorsi, di una ragazza che faceva parte di una comunità di recupero di Corridonia, in provincia di Macerata. Si tratta di una diciottenne di nome Pamela Mastropietro, che stando ai testimoni si era allontanata portando con sé proprio due bagagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Un caso di cui si era occupata anche la trasmissione Tv "Chi l'ha visto?". Se la presenza dei trolley fa pensare che possa trattarsi proprio di Pamela, un altro elemento sembra invece spingere in direzione opposta. Il corpo della persona ritrovata sembra infatti molto più grande dell'età della ragazzina, e anche se non è stato ancora possibile stabilirlo con certezza gli investigatori parlano di una persone sulla trentina, almeno una decina di anni in più rispetto alla ragazza che ha fatto perdere le tracce di sé. Bisognerà attendere ancora giorni, probabilmente, prima che sia fatta chiarezza in maniera definitiva sul misterioso e terribile ritrovamento.

Le ricerche di Pamela erano iniziate nei giorni scorsi. La ragazza, originaria di Roma, si trovava in una comunità di Corridonia dalla quale ha però deciso di fuggire da un giorno all'altro, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Con sé, come detto, al momento della sparizione aveva soltanto due valigie. Stando alle informazioni fornite sulla ragazza per favorire un riconoscimento, Pamela ha i capelli castani, è alta un metro e 65 centimetri e non si è portata dietro nella fuga né documenti né il telefonino.

