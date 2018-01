Gli avvistamenti alieni, o presunti tali, popolano da sempre le cronache dei giornali di ogni parte del mondo, frutto alle volte semplicemente di qualche abbaglio, altre di una sonora sbronza che fatica a passare, altri ancora di luci nel cielo scambiate per chissà cosa. Veri o falsi (nella maggior parte dei casi) che siano, episodi del genere hanno sempre esercitato un particolare fascino su ragazzi ed ex ragazzi di tutto il pianeta, sempre col naso all'insù nella speranza che prima o poi forme di vita diverse dall'uomo vengano davvero a farci visita e, perché no, a darci una mano nella difficile impresa di creare un mondo migliore. A fare il giro dei social in queste ore è stata allora la notizia, pubblicata dal Daily Star, di un misterioso ritrovamento avvenuto in diversi punti del Sud America, per la precisione nella zona est del Brasile e nella parte nord del Perù. Un enigmatico avvistamento che ha sollevato molti interrogativi tra gli utenti, a chiedersi per ore tra un social e l'altro cosa fossero quegli oggetti misteriosi immortalati in foto. (Continua a leggere dopo la foto)

I primi a segnalare la presenza di queste sfere dall'aspetto un po' inquietante e di colore biancastro sono stati alcuni contadini che, come da copione di un film, se le sono ritrovate di colpo nei rispettivi campi, incapaci di fornire una spiegazione razionale a quanto accaduto. Unico indizio, il fortissimo rumore dello schianto che gli abitanti della zona hanno potuto sentire nitidamente, intuendo così che qualsiasi cosa fosse, doveva essere probabilmente precipitata dal cielo. Per fortuna, tra l'altro, al momento dell'impatto non c'era nessuno nell'area e quindi non ci sono stati feriti che, viste le fattezze degli enormi palloni metallici, avrebbero anche potuto riportare seri danni.

Di cosa si tratta davvero? Una spiegazione ufficiale non c'è, escludendo quelle più fantasiose ma prive di fondamento fornite da qualche internauta. Stando a quanto fatto trapelare dalla Peruvian Air Force, però, potrebbe essere legato al rientro nella nostra atmosfera del razzo SL-23. Gli oggetti caduti sulla Terra, tre al momento quelli rinvenuti, potrebbero allora essere semplicemente i serbatoi di carburante del satellite, volati giù per spaventare i passanti e convincerli che magari, nascosto tra le nuvole, ci sia davvero qualcosa di ignoto. Una spiegazione ufficiale è attesa per le prossime settimane.

