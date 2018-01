Una trasformazione scioccante, dettata dalla voglia di lasciarsi finalmente alle spalle un corpo che non la faceva più sentire bella e che le aveva creato imbarazzo fin dai tempi della scuola, quando a causa della sua mole aveva addirittura finito per rimanere incastrata nel banco tra le risate e le prese in giro spietate dei compagni. Tess Fitzgerald, 21 anni originaria di Boston negli Stati Uniti, aveva dovuto fare i conti con il peso per tutta la sua giovinezza, senza però riuscire a reagire. A soli 18 anni era arrivata a superare i 160 chili sulla bilancia, anche a causa della sindrome dell'ovaio policistico della quale aveva sofferto e che l'aveva aiutata a ingrassare ancora. Alla fine, dopo tante umiliazioni, la sua vita è però cambiata di colpo quando ha preso finalmente in mano le redini decidendo di dare un cambio deciso alla sua esistenza, stanca di dover affrontare ogni mattina ansie e frustrazioni. Ma il suo radicale cambiamento, che l'ha vista dimagrire di colpo, non è bastato a regalarle un aspetto fisico finalmente soddisfacente. (Continua a leggere dopo la foto)

"Sono sempre stata una persona espansiva, che ama chiacchierare con gli altri - racconta lei al Daily Mail - ma mi sentivo così brutta da evitare ogni contatto col mondo esterno. Mi sentivo sempre un'estranea, in ogni situazione". Alla fine, la decisione che ha cambiato la vita di Tess: mettersi a dieta, inizia a fare attività fisica e cercare di riguadagnare giorno dopo giorno l'autostima perduta, fino a sentirsi una ragazza migliore. Il risultato? Strabiliante. Nel giro di pochissimo tempo ecco infatti il suo precipitare fino a soli 63 danni, rendendola irriconoscibile persino per gli amici e i parenti. Gli ostacoli lungo il suo cammino non sono però ancora finiti.

Tess ha infatti finalmente iniziato a uscire di casa, ha trovato nuovi amici e si sente finalmente libera di vivere la sua vita. Per piacersi, però, deve ora fare i conti con la tanta pelle in eccesso rimasta sul suo corpo dopo la drastica perdita di peso, che la fa sentire ancora a disagio quando deve togliersi i vestiti di dosso. Per questo sta pianificando di effettuare un intervento chirurgico, così da eliminare quel difetto che la fa "sentire un'aliena, con una pancia deforme, non umana" e poter completare così definitivamente il suo duro percorso. La sua storia, intanto, le ha attirato nuovi ammiratori da tutto il mondo, che la incoraggiano sui social.

