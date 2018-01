Una serata che doveva essere allegra e spensierata, in compagnia degli amici, a ballare e divertirsi in un locale notturno come tanti altri giovani. E che invece si è trasformato in un orrore a occhi aperti quando questa ragazza si è ritrovata all'improvviso a dover ricorrere alle cure dell'ospedale per le gravi ferite riportate dopo una violenta aggressione. Tutto è successo a Malmo, in Svezia, dove Sophie Johansson si stava scatenando in discoteca senza sospettare quello che sarebbe successo di lì a poco. All'improvviso, infatti, la giovane ha sentito delle mani che la sfioravano da dietro. Prima in maniera quasi casuale, tanto da non destare sospetti. Poi sempre più invadenti, con le dita a correre sul seno e sul sedere. Una vera e propria molestia che ha spinto alla fine Sophie, stufa di quell'aggressione sessuale, a reagire. Lei, stufa, si è così girata e ha fatto capire all'estraneo che stava esagerando, divincolandosi dalla sua presa e spingendolo via. Lì è iniziata la follia, andata in scena sotto gli occhi dei presenti esterrefatti. (Continua a leggere dopo la foto)

Neanche il tempo di capire che l'altro stava per reagire, infatti, e Sophie è stata colpita in piena faccia da un violento pugno. L'aggressore ha approfittato del momento di sbigottimento generale per proseguire il suo assalto, rompendole una bottiglia in testa prima di darsi alla fuga, evitando così che le altre persone presenti nel locale potessero bloccarlo. A giocare in suo favore le luci psichedeliche del locale, che hanno resto difficile per il personale della sicurezza accorgersi in tempo dell'accaduto. La ragazza ha raccontato la sua storia attraverso le pagine di Metro, mostrando foto scioccanti del suo viso pieno di sangue. "Non ho neanche fatto in tempo a realizzare cosa stava per succedere". (Continua a leggere dopo le foto)

"Stavo ballando per i fatti miei - racconta lei - quando all'improvviso ho sentito una mano che mi passava sul sedere, poi sopra la pancia e giù tra le gambe. Inizialmente pensavo a un contatto accidentale con qualcuno alle mie spalle, poi ho visto che la cosa andava avanti e mi sono girata, molto infastidita". La polizia sta indagando sull'incidente ma non è al momento riuscita a rintracciare l'aggressore di Sophie, costretta nel frattempo a ricorrere alle cure dei medici e a dei punti di sutura. Gli agenti hanno chiesto la collaborazione dei presenti per risalire all'identità dell'uomo.

‘’Arrestato’’. Notte di follia per il noto attore italiano che, in preda ai fumi dell’alcol, aggredisce una donna e distrugge una camera d’albergo. E pensare che era andato alle terme per rilassarsi…