Una sensazione che si riaffaccia spesso nelle nostre vite, mettendoci in difficoltà proprio quando pensavamo di averla superata per sempre. Parliamo dell'ansia, che puntualmente ci colpisce soprattutto quando viviamo situazioni di forte stress legate a problemi famigliari, allo studio, al lavoro, a delle situazioni sentimentali complicate e via dicendo. C'è chi riesce ad affrontarla e chi, invece, finisce per lasciarsi bloccare completamente. Costretto così a rinunciare alle gioie che la vita potrebbe offrirgli. Lo sa bene una donna anglosassone, il cui nome non è stato diffuso ma che ha affidato ai social network uno sfogo di dolore contro un disturbo tremendo e sottovalutato. "È così che si presenta l'ansia all'una di notte nella mia sala da pranzo, mentre la mia famiglia dorme profondamente" ha scritto la donna alla fanpage Love What Matters, mettendo a corredo del post una foto di come passa notte e giorno quando l'ansia la tormenta, ovvero scarabocchiando su un foglio la parola "Smile" ("Sorridi") per farsi coraggio. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ma questo è anche come l'ansia si presenta quando preme alle 22 e non c'è niente che io possa fare per mandarla via" continua ancora la donna, che ha scelto di non assumere medicinali. "Questo è come si presenta l'ansia, io non prendo medicine e devo imparare a calmarmi da sola. Ecco è il volto della difficile strada che percorro in compagnia dell'ansia". Come riportato dall'Huffington Post la ragazza riesce a ritrovare un po' di sicurezza e allontanare la paura scrivendo a più riprese - e con tutti i colori possibili - "Smile" su di un foglio bianco. "In tal modo recupero la mia mente e mi addormento esausta dopo due lunghe ore di domane angoscianti sul perché, sul come, sul chi e sul cosa sarebbe successo se". (Continua a leggere dopo le foto)

La donna combatte la sua battaglia da anni e ha trovato in quelle penne colorate il mondo per avere un sostegno. Per questo ha voluto condividere su Facebook la sua storia, per far capire a chi soffre di attacchi d'ansia che una piccola luce in fondo al tunnel è possibile trovarla, anche senza ricorrere alle medicine pesanti. "Non c'è cura e non c'è nessuna pillola magica. L'ansia di ognuno è diversa da quella degli altri. Ognuno ha il suo proprio modo di fronteggiarla. Ed è giusto così, in qualsiasi modo tu stia cercando di fronteggiare il problema". Il post ha ottenuto 2 mila e 600 "mi piace" in poche ore e commosso molte persone che con l'ansia convivono quotidianamente, tanto che nei commenti si trovano molte storie simili alla sua.

