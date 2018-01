Immaginate la scena: tanti bambini riuniti per quello che dovrebbe essere un momento di gioia, organizzato dall'istituto nel quale studiano, che si preparano ad assistere alla proiezione di un cartone animato. Pronti via, sullo schermo iniziano a comparire le prime immagini ma invece di simpatici animaletti dal volto amichevole e dalle goffe fattezze ecco arrivare uomini e donne che praticano sesso in maniera esplicita. Non proprio educativo, penserete. E invece è proprio quello che è successo ai giovani alunni della Croft Academy di Walsall, in Inghilterra, durante una giornata organizzata dalla scuola e che era stata ribattezzata Golden Time. Un momento di discussione e confronto intervallato dalla visione di un prodotto per minori, l'Orso Paddington, un personaggio che nel Regno Unito è particolarmente famoso. Qualcosa, però, non è andato affatto per il verso giusto e la giornata ha preso una piega decisamente inappropriata, con i genitori inferociti a chiedersi come fosse stato possibile un simile errore. A raccontare l'accaduto è il tabloid britannico Metro. (Continua a leggere dopo la foto)

Invece del simpatico orso dotato di nasone e cappello, i bambini di età compresa tra i cinque e i nove anni hanno assistito a un breve spezzone di un film pornografico, finito sullo schermo per motivi che non sono ancora stati chiariti. Forse un clamoroso equivoco, forse uno scherzo di cattivo gusto, considerando la situazione. Fatto sta che i piccoli sono rimasti a bocca aperta, mentre il personale dell'istituto cercava di correre in qualche modo ai ripari dopo un iniziale momento di choc. "Abbiamo avuto dei problemi - è l'unica dichiarazione rilasciata ufficialmente dalla scuola in merito - stiamo facendo il possibile per capire quello che è successo. Abbiamo molto a cuore la sicurezza dei nostri allievi". (Continua a leggere dopo le foto)

Parole che non sono però bastata a placare gli animi. I genitori, infuriati, hanno scritto infatti una lettera pretendendo di essere informati sull'accaduto e chiedendo misure durissime nei confronti di chi, vuoi per errore vuoi per volontà propria, ha lasciato che potesse accadere qualcosa del genere. La notizia ha avuto grande risalto sui media d'oltremanica, con tante famiglie a commentare disgustate chiedendo un maggior rispetto per i più piccoli, indifesi di fronte a simili situazioni e che non dovrebbero conoscere certe tematiche prima di aver raggiunto la giusta età per affrontarle con consapevolezza.

