Un messaggio drammatico, toccante. Lasciato alla madre prima di sparire nel nulla, dando il via alle disperate ricerche delle forze dell’ordine. Che, purtroppo, si sono concluse nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo di Ursula Keogh, 11 anni, ormai privo di vita. Un caso davvero atroce. La bambina era figlia di Nicola Harlow, scrittrice di novelle molto famosa nel Regno Unito. Da tempo, nonostante la giovanissima età, aveva iniziato a manifestare i sintomi di una forte depressione, che in passato l'aveva spinta anche a farsi del male da sola. Dopo giorni di apprensione, è stata rinvenuta in un fiume vicino la città di Halifax, in Inghilterra. A identificarla è stata proprio il genitore, che aveva lanciato per prima l'allarme dopo aver ricevuto dalla ragazzina un messaggio allarmante, che l'aveva subito fatta preoccupare. La donna si era così rivolta immediatamente agli agenti: il caso aveva tenuto in apprensione per giorni la Gran Bretagna, senza purtroppo alcun lieto fine. Una morte che ha sconvolto la comunità locale. (Continua a leggere dopo la foto)

"La madre ha telefonato agli agenti dopo aver ricevuto un sms dalla figlia – si legge sul Daily Star – con scritto: 'Ti voglio bene, mi dispiace davvero tanto'. Lei ha provato a contattarla ma non ha ricevuto risposta. Così sono iniziate le ricerche: il corpo è stato trovato in un fiumiciattolo, con il cellulare abbandonato in un ponte poco vicino". A confermare l'ipotesi del suicidio, parsa fin da subito la più evidente, sono successivamente stati rinvenuti altri messaggi lasciati da Ursula prima di compiere il tragico gesto, tutti sulla stessa falsariga. I dettagli sul passato della ragazza sono invece emersi nelle ore seguenti. (Continua a leggere dopo le foto)

La madre Nicola ha infatti successivamente spiegato agli investigatori che la figlia aveva già in passato sofferto di una forte depressione, che l'aveva spinta a farsi del male in diverse occasioni. Un male oscuro con il quale pensava la ragazza stesse faticosamente combattendo e che invece alla fine ha avuto la meglio. Tantissimi i messaggi apparsi sui social, con i compagni di scuola di Ursula a ricordare la sua intelligenza e la sua simpatia, rammaricandosi di non aver capito in tempo i suoi problemi e per non averla aiutata nel momento più delicato.

