Una storia talmente assurda che sembra uscita dalla mente di uno scrittore decisamente fantasioso e molto perverso, e che invece ha gettato ombre inquietanti su quanto accaduto in un istituto e, nello specifico, sui rapporti tra un'insegnante e uno dei suoi alunni, minorenne. Nella bufera è infatti finita una professoressa di nome Amanda Schweitzer, 38 anni, accusata da un parente di uno dei ragazzini che frequenta l'istituto dove la donna lavora, 13 anni e ovviamente rimasto anonimo per tutelare la sua privacy, di violenze sessuali nei confronti del giovane e di sequestro di persona. Stando a quanto riportato sulle pagine del Daily Star, testata britannica che si è occupata della vicenda, Amanda avrebbe infatti avuto diversi rapporti con l'alunno, ripetuti in più occasioni, e gli avrebbe scattato anche alcune fotografie di nudo, spingendolo in altre occasione a inviargliene alcune di sua volontà, aspetto quest'ultimo che ha portato anche a un'incriminazione per "produzione di materiale pedopornografico". (Continua a leggere dopo la foto)

"Lo contattava spesso, dicendogli frasi esplicite come: ' mi fai impazzire, 'non vedo l'ora di averti' e altre ancora meno equivocabili" si legge tra le testimonianze degli investigatori che si sono occupati del caso. Gli agenti stavano indagando proprio in quei giorni sulla donna perché avevano ricevuto altre segnalazioni, da parte dei parenti di alcuni ragazzi ai quali la Schweitzer aveva inviato foto a luci rosse, una delle quali contenente anche un vibratore. Poi il caso del tredicenne che ha spinto la polizia a intervenire subito, dietro segnalazione di un parente: pare che un pomeriggio l'insegnante abbia anche portato via il giovane dalla casa dei suoi genitori, dopo aver fatto pressione con messaggi e chiamate, per avere con lui un rapporto sessuale. (Continua a leggere dopo le foto)

L'incontro si sarebbe consumato nell'automobile di lei, parcheggiata in riva al fiume lontano da sguardi indiscreti a Londra, dove i fatti si sono svolti. La donna è stata arrestata e dovrà ora rispondere delle pesanti accuse mosse nei suoi confronti. Il processo inizierà nelle prossime settimane: se ritenuta colpevole di tutti i reati che le sono stati imputati, potrebbe ricevere addirittura una condanna a vita. Nel suo cellulare sono state trovate le immagini di nudo del giovane, che lei era riuscita a farsi spedire convincendo il giovane, totalmente succube della sua volontà.

