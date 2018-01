Un incidente dalle dinamiche ancora da chiarire, ma che sta già facendo discutere parecchio il web. Tutto è successo a Mumbai, sulla costa occidentale dell'India, dove un uomo di nome Rajesh Maru si era recato in ospedale per trovare un parente ammalato. Quando è entrato nella stanza, portando con sé una bombola d'ossigeno, è stato però attirato dalla macchina per la risonanza magnetica, sbattendo violentemente. Non sono ancora state accertate in maniera definitiva le cause che hanno portato alla morte. A ucciderlo potrebbe essere stato infatti il violento impatto, che potrebbe avergli causato gravi danni alla testa, o l'aver inalato ossigeno liquido, fuoriuscito dalla bombola dopo l'incidente. Una storia che è sembrata a molti talmente assurda da non risultare vera e che invece, come riportato dal Sun, ha già portato anche a delle gravi conseguenze all'interno della struttura ospedaliera. Un medico e un giovane membro della sua equipe sono infatti finiti in manette, come riportato dalla testata britannica che ha raccontato la vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

I due sarebbero stati arrestati con l'accusa di gravi negligenze, in relazione all'incidente che ha portato alla morte dell'uomo venuto in visita a un paziente. Un portavoce della struttura ha fatto sapere che è stata lanciata un'indagine interna per capire come sia stata possibile l'assurda dinamica. Per fare chiarezza, l'ospedale ha fornito alla polizia le riprese effettuate dalle telecamere di servizio, così da poter comprendere meglio cosa sia successo in quei momenti concitati. Stando alle prime ricostruzioni, uno dei due uomini ora in carcere avrebbe chiesto a Rajesh di aiutarlo a portare una bombola d'ossigeno, assicurandogli che il macchinario era spento. (Continua a leggere dopo le foto)

In attesa che le indagini proseguano e che si svolga il processo che farà chiarezza sull'accaduto, in tanti hanno affollato i social con messaggi e dediche per ricordare lo scomparso Rajesh, vittima di un destino veramente beffardo e atroce. "Non è possibile perdere la vita così - si legge sulla sua bacheca - spero soltanto che se qualcuno ha davvero delle responsabilità nella tua morte paghi per quanto accaduto". E ancora: "Ci mancherai, tantissimo. Certe volte il destino sa essere così ingiusto da non poter essere capito. Porteremo per sempre dentro di noi la bellezza del suo sorriso".

