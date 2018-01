Alla faccia della crisi, dei problemi, delle trasgressioni che l'avevano resa famosa nel corso degli ultimi anni ma che avevano anche fatto tremare i fan, preoccupati per le condizioni di salute della propria beniamina. Miley Cyrus, la popstar più amata e discussa della storia recente della musica, è davvero più in forma che mai e a testimoniarlo arrivano le ultime foto pubblicate dal Sun, che l'ha immortalata mentre era intenta a godersi sole e relax in vacanza in Australia lungo le spiagge di Byron Bay. Felice, spensierata e decisamente in forma, l'artista ha sfoggiato un look davvero invidiabile, con un bikini mozzafiato che ha mandato in visibilio i fan. Miley, come si vede negli scatti, si è concessa un po' di jogging in riva al mare prima di concedersi una salutare rinfrescata, mostrando un lato b che farebbe l'invidia di tantissime colleghe del mondo dello spettacolo. Un'occasione per fare anche sfoggio dei suoi tanti tatuaggi, che stando alle ultime indiscrezioni sarebbero ormai arrivati a quota venti. (Continua a leggere dopo la foto)

Le foto sono state realizzate prima che Miley volasse negli Stati Uniti per partecipare alla notte dei Gammy, occasione che l'ha vista di nuovo sfoggiare abiti mozzafiato catalizzando le attenzioni dei paparazzi e degli ospiti presenti. La Cyrus è sempre legatissima al suo Liam Hemsworth. I due sono insieme dal 2009, quando si innamorarono sul set del film 'The Last Song'. Un amore improvviso che li aveva travolti e che era durato fino al 2013, quando la coppia si era separata per poi ritrovarsi a fine 2015. Ora, stando ai beninformati, sarebbero i fidanzatini sarebbero più legati che mai, con indiscrezioni su una presunta unione già avvenuta che non accennano a placarsi. (Continua a leggere dopo la foto)

Diverse volte i tabloid hanno infatti già azzardato che Miley e Liam si siano sposati in gran segreto ad aprile 2017, a Malibu, senza però rivelare mai alla stampa i dettagli della cerimonia, tenuta nascosta anche a molti loro amici. Che sia vero? Conferme ufficiali non sono ancora arrivate, ed è quindi difficile capire quanto possa essere verosimile la ricostruzione. Di sicuro, però, pare che dopo le tante burrasche passate sia finalmente tornato il sereno sul cielo della coppia vip, e se i fiori d'arancio non ci sono già stati è probabile che sia davvero soltanto una questione.

