Dormire con il proprio bambino accanto, nel lettone? Un'immagine stupenda, dolcissima. E però anche estremamente pericolosa, stando a un'allarmante statistica pubblicata sulle pagine della testata inglese Metro. Nello specifico, ben 665 casi di morte di neonati nel corso degli ultimi cinque anni sarebbero legati proprio a incidenti occorsi durante la notte, una media sostanzialmente di un dramma ogni tre settimane. Il perché di una mortalità così elevata? I piccoli possono rimanere schiacciati o soffocati a causa di movimenti involontari fatti da loro stessi o dai genitori, inconsapevoli, durante il sonno. Aumenterebbero inoltre, sempre stando alle ricerche svolte nel Regno Unito e che hanno preso in esame tutti gli eventi nefasti occorsi nell'ultimo quinquennio, i casi della cosiddetta "Sindrome della morte improvvisa del lattante", fenomeno che non trova ancora una vera spiegazione e che si manifesta provocando la morte improvvisa e inaspettata di un bambino apparentemente sano. Casi ancora misteriosi che però sembrano verificarsi con maggior frequenza proprio nelle famiglie che hanno l'abitudine di condividere il letto con i figli ancora in tenerissima età. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli esperti consigliano così di non portare i propri figli nel lettone ma di lasciarli nella propria culla, luogo molto più sicuro, almeno fino al compimento dei primi sei mesi di vita. Allo stesso tempo, il suggerimento è di non addormentarsi mai quando il bambino si trova tra le coperte insieme alla mamma e al papà, mettendo per sicurezza una sveglia così da evitare incidenti, o quando si decide di allattare in camera da letto. "I rischi di incidenti - spiega Francine Bates dell'associazione Lullaby Trust, che si occupa proprio della sicurezza degli infanti - aumentano poi in maniera vertiginosa quando i genitori hanno problemi con l'alcol o la droga, o quando vanno a coricarsi insieme ai figli in condizioni di estrema stanchezza. Allo stesso tempo, i più a rischio sono i bambini nati prematuri o sottopeso". (Continua a leggere dopo le foto)

Per sensibilizzare ulteriormente i lettori, la testata ha riportato la drammatica testimonianza di una giovane mamma di 23 anni, Lauren Jordan, che ha visto morire il proprio bambino Harrison dopo averlo portato con sé nel letto per coccolarlo un po'. "Volevo soltanto giocare un po' con lui per poi riportarlo nella sua culla, ma dopo una giornata di durissimo lavoro ho finito per addormentarmi senza accorgermene. Quando mi sono svegliata era girato a pancia in sotto, non respirava più. L'abbiamo subito portato in ospedale, ma purtroppo era già troppo tardi. Non riuscirò mai a perdonarmi quella leggerezza, non riesco ancora a dimenticare quel giorno orribile".

