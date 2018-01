Era diventato un mito in tutto il mondo. La sua idea, assolutamente geniale, si è trasformata in un impero incontrastato e milioni di persone hanno contribuito a renderlo tra gli uomini più ricchi del mondo. All'età di 91 anni, è morto Ingvar Kamprad, fondatore di Ikea. Nonostante la sua immensa fortuna, l'imprenditore è sempre stato anche molto famoso per il suo stile di vita frugale: la tendenza al risparmio, secondo lui, è ciò che ha permesso all'azienda di raggiungere il successo. La sua storia è emblematica. Kampard è partito da zero e con tenacia e scaltrezza ha dato vita a un sogno. Iniziò a costruire il suo business fin da ragazzo, vendendo fiammiferi ai vicini di casa, con la sua bicicletta. Dai fiammiferi, si espanse vendendo pesce, decorazioni per alberi di Natale, semenze da giardino e successivamente penne a sfera e matite. Quando compì 17 anni suo padre gli regalò dei soldi per premiarlo dei buoni risultati che aveva ottenuto attraverso lo studio. Kamprad li usò per costruire uno stabilimento, che chiamò Ikea, un acronimo composto dalle iniziali del suo nome più Elmtaryd, la fattoria di famiglia dove è cresciuto. (continua dopo la foto)

Per Kamprad la vita non è stata semplice e i suoi sforzi sono sempre stati dettati da una costante determinazione. Non tutti sanno infatti che il genio svedese era dislessico e il disturbo ha giocato un ruolo importante nella creazione e nella crescita della sua compagnia: i nomi dei mobili, ad esempio, li ha scelti perché aveva difficoltà nel ricordare i numeri. Nonostante avesse costruito un impero da 65 miliardi di euro, comprava vestiti di seconda mano, "per dare il buon esempio". "Penso di non indossare nulla che non sia stato comprato al mercatino delle pulci. Voglio dare il buon esempio - ha spiegato -. È nella natura di Smaland essere parsimoniosi". (continua dopo le foto)

The founder of IKEA and one of the greatest entrepreneurs of the 20th century, Ingvar Kamprad, has passed away at the age of 91. pic.twitter.com/DxyALH1LQ9 — IKEA Today (@IKEAtoday) 28 gennaio 2018





Nel 2013, ha lasciato il consiglio d'amministrazione di Inter Ikea, che possiede il marchio e il concetto del gruppo, a favore di Mathias, che ha assunto il timone in coincidenza con l'uscita del top manager Per Ludvigsson. "Considero questo un buon momento per lasciare il board del gruppo Inter Ikea - aveva detto Kamprad in un comunicato - Con ciò compiamo un altro passo nel passaggio generazionale che è in atto da alcuni anni". Kamprad non è più il proprietario dell'azienda, quindi IKEA non dovrebbe essere inclusa nel computo dei suoi possedimenti.

