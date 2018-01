Il matrimonio, purtroppo, alle volte finisce, anche quando entrambi i coniugi partono con le migliori intenzioni. Incomprensioni, tensioni improvvise, difficoltà nel gestire la vita sotto lo stesso tetto, problemi economici. I motivi sono i più disparati, il finale sempre lo stesso, con il divorzio. E, spesso, la difficoltà nel mantenere dei buoni rapporti con quelle persone alle quali un tempo avevamo giurato amore eterno. A raccontare una storia che potrebbe far riflettere parecchio in questo senso è il sito Piccole Storie. "Voglio confessare questa cosa ai miei amici, e a tutte le persone che mi conoscono…". Inizia così il post di un uomo diventato virale sui social, in cui confessa i motivi dietro la fine del suo amore e le sue sensazioni. "Io e mia moglie ci siamo lasciati 3 anni fa e per tutto questo periodo i nostri rapporti si sono interrotti. La verità è che io l'ho lasciata per una donna più giovane, Rosa, di 23 anni". Una situazione come se ne vedono tante al giorno d'oggi, ma che ha aperto gli occhi al diretto interessato. (Continua a leggere dopo la foto)

"Il numero della mia ex moglie - prosegue l'uomo nella sua ricostruzione - non l'ho mai cancellato dai numeri di emergenza e così, dopo un incidente nel quale mi sono ritrovato in una situazione molto critica, in coma, al mio risveglio ho trovato la mia ex moglie e non la mia nuova compagna. Era seduta accanto a me, tenendomi la mano. Accortasi del mio risveglio, mi sorrise e mi disse: 'Buongiorno, visto che sono qui, forse dovremmo prenderci qualcosa da mangiare…!'. In un istante avrei voluto tornare indietro di 3 anni e non avere mai fatto il passo che invece ho compiuto con molta superficialità". (Continua a leggere dopo le foto)

"Risposi sorridendo anch'io - si conclude il post - ma con tristezza: 'Perdonami Meg'. Ognuno compie le sue scelte, assumendosi le proprie responsabilità, ma forse alcune andrebbero ponderate meglio e a lungo. Si rischia poi di pentirsene e troppo tardi". La storia è diventata virale, con tante coppie che soffrono o hanno sofferto in passato a condividerla come spunto di riflessione per ragionare sui rapporti umani e su come alle volte il destino permetta di riparare ai propri errori.

La Gregoraci beccata con un altro. E Briatore? Così: ecco la sua ‘risposta’. Nessun paparazzo, però, stavolta. È proprio il manager, fresco di divorzio, a spiattellare tutto sui social