Una vita che sembrava apparentemente normale e serena, quella di una donna sposata con una bella famiglia e il sorriso sempre sulle labbra. E che in realtà nascondeva dei lati oscuri emersi soltanto nel modo peggiore, dopo la morte. Dawn Martin West, di 42 anni, che aveva una seconda online dove usava lo pseudonimo Kitty Kat, è stata infatti trovata senza vita di fronte alla sua abitazione negli Stati Uniti, con una ferita alla testa. Un omicidio che ha fatto venire a galla i tanti scheletri nel suo armadio: lei, casalinga, gestiva in realtà un sito per incontri a luci rosse, Al.com, dove erano soprattutto donne di una certa età a pubblicare annunci per incontri a base di sesso. Madre di una figlia, Martin West è stata trovata morta mentre indossava solo un reggiseno sportivo fuori dalla sua a casa a Calera, in Alabama, sabato mattina scorso. A scoprire il corpo è stato un vicino, scioccato: la donna era stesa faccia a terra, mentre il suo cellulare si trovava a qualche passo di distanza.

Al momento non è stato ancora trovato nessun colpevole e la polizia non ha rilasciato informazioni sull'omicidio. Non è chiaro nemmeno se al momento del delitto della donna il marito 44enne e la figlia di 12 fossero all'interno dell'abitazione, potendo così vedere in faccia l'aggressore. Utilizzando il nome Kitty Kat, la West gestiva una pagina a luci rosse per la quale gli utenti erano disposti a pagare un abbonamento mensile di una ventina di euro, così da poter avere accesso alle sue foto e ai suoi video, dal contenuto molto esplicito.

II suo account di Instagram, col profilo privato, contava più di 50.000 follower ed era collegato al sito di pagamento che prometteva "divertimenti proibiti con calde donne mature". Su Facebook invece la West appariva come una moglie a tempo pieno e madre vigile. A parte qualche selfie, la sua pagina mostrava le foto del matrimonio e alcuni ritratti con la figlia. Un caso che ha fatto il giro delle testate di tutto il mondo, in attesa che venga scoperta l'identità del responsabile del brutale omicidio.

