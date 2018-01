Un celebre luogo comune vuole i calciatori dal fisico statuario e le loro consorti, nella maggior parte dei casi bellissime donne, con un pensiero fisso alla vita sotto le lenzuola. La realtà, a quanto pare, è però ben diversa e anzi, gli impegni sportivi non sempre sono i migliori compagni del sesso. A rivelarlo, udite udite, è la splendida compagna del portiere Kevin Trapp, che milita nel Psg insieme ai vari Neymar e Cavani ed è in lotta per traguardi importanti, su tutti la Champions League (il campionato francese è di fatto ormai già in tasca). In un video caricato su YouTube lei, Izabel Goulart, ha infatti rivelato alcuni dettagli della sua vita privata, compreso il "problemino" che si manifesta ogni volta che dal campo di calcio il partner torna con una bruciante sconfitta. Stando alla brasiliana, reginetta della moda che vanta tantissimi fan in rete, un risultato negativo stronca infatti sul nascere la libido, impedendo così ai due di concedersi focose coccole a luce spenta. Alla faccia, insomma, di chi pensa che ai calciatori l'esito di un match importi fino a un certo punto. (Continua a leggere dopo la foto)

"Non c’è biancheria intima che tenga, e nemmeno tacchi alti" ha rivelato la bella Izabel, spiegando che ogni tentativo di risvegliare nel marino la libido finisce puntualmente per scontarsi con la sua delusione, stroncando sul nascere ogni approccio hot. "Dopo una partita persa non facciamo mai sesso. È impossibile". La povera ragazza si è così trovata costretta a diventare una sfegatata tifosa del team francese, così da scongiurare che le nottate in bianco nel corso della stagione inizino a diventare troppe. Il fidanzato è uno dei due portieri del Psg, non sempre titolare e spesso in ballottaggio con il collega Areola di origini filippine. (Continua a leggere dopo le foto)

Domenica scorsa, per fare un esempio, i poveri calciatori parigini sono stati sconfitti per 2 a 1 dal Lione, e tutto lascia intendere che la notizia non ha certo fatto piacere alla povera Izabel. Va detto, però, che dall'inizio dell'anno soltanto tre volte il Psg è tornato a casa senza punti e che al momento è ancora saldamente al comando del proprio campionato, ben avviato verso la vittoria finale: tutto sommato alla modella sudamericana poteva andare decisamente peggio. Immaginate cosa sarebbe successo, per dire, se la squadra del fidanzato fosse stata ultima in classifica.

“Mi dica, quante volte fate sesso?”. L’interrogatorio choc della polizia: quelle incredibili domande poste a questa ragazza e al suo compagno, nell’imbarazzo generale. Il motivo? Faticherete a crederci