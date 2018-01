E chi lo dice che la maternità debba per forza corrispondere a una perdita del sex appeal? A guardare gli ultimi scatti della sempre prorompente Kim Kardashian, che poco ha dato alla luce il suo terzo figlio ma non per questo ha scelto di rinunciare alla voglia di mettere in mostra le sue curve da urlo. A 37 anni la star, famosa per avere il lato b più pronunciato ed esplosivo del mondo e per gli innumerevoli reality show che l'hanno vista protagonista insieme alla sua famiglia, ha infatti deciso di concedere ai fan un altro scorcio mozzafiato, rivelando loro tutti i suoi dettagli più intimi in un vestitino trasparente sfoggiato in riva al mare. Il risultato? Delle foto che hanno subito fatto il giro del web, facendo ovviamente impazzire gli utenti e risultando subito tra le più cliccate di questi ultimi mesi. Le immagini fanno parte di un servizio che sarà diffuso nei prossimi giorni ma che, stando al ricco antipasto, promette davvero benissimo. Kim, d'altronde, è un personaggio nato per dividere gli utenti fin da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, e non sembra aver perso affatto il vizio col tempo. (Continua a leggere dopo la foto)

Da quando la Kardashian ha iniziato ad ampliare sempre più la sua famiglia, infatti, non sono pochi gli internauti che l'hanno accusata di una continua sovraesposizione mediatica, che a loro dire non farebbe bene ai figli in particolar modo per il costante bisogno di pubblicare scatti ai limiti del "vietato ai minori". Altre donne, invece, la acclamano proprio per il coraggio di non rinunciare mai alla propria femminilità nonostante le nottate insonni tra pianti e pannolini, applaudendola a ogni nuova trovata. (Continua a leggere dopo la foto)

Negli scorsi mesi Kim e il marito Kanye West erano stati criticati per il regalo fatto da lui a lei. Nello specifico l'artista aveva deciso di stupire la sua dolce metà donandole un cospicuo numero di azioni dal valore di migliaia e migliaia di dollari. Molti fan della coppia era insorti criticando da un lato il poco romanticismo del gesto, dall'altro la voglia di mettere in mostra l’ampia disponibilità economica dei due, atteggiamento che aveva fatto storcere e parecchio il naso. Lei, però, aveva tagliato corto sostenendo di avere semplicemente "il miglior marito del mondo".

“Uno schiaffo alla povertà”. Kim Kardashian, che regalo! Alla faccia del ‘pensierino’ per Natale. Il marito, stavolta, ha davvero esagerato. Ma inutile arrovellarsi il cervello: non ci arriverete mai