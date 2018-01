"Per favore, non lasciarmi". Lei aveva deciso di rompere la loro relazione, andata avanti per qualche mese dopo un primo contatto avvenuto tramite i social. Lui però l'aveva implorata di non farlo e alla fine l'aveva convinta a incontrarlo di persona per parlare un'ultima volta, supplicandola di non fare passi affrettati e ragionare bene su quello che stava facendo. L'appuntamento, però, si è trasformato in un vero e proprio massacro. Joshua Stimpson ha infatti lasciato che Molly McLaren, studentessa di 23 anni, si sedesse nella sua auto e chiudesse lo sportello. Poi all'improvviso si è avventato contro di lei ferocemente, armato di un coltello che aveva acquistato soltanto pochi giorni prima. Una serie di colpi violenti che l'hanno raggiunta al petto, alla gola e alla faccia, alcuni dei quali si sono poi rivelati purtroppo fatali. Un caso scioccante che è stato raccontato dalle pagine del Daily Star. Tutto è successo a Chatham, nel Regno Unito: l'aggressione è avvenuta vicino a un centro commerciale, senza però che nessuno si accorgesse in tempo di cosa stava accadendo all'interno della vettura. (Continua a leggere dopo la foto)

Il ragazzo, 26 anni, è stato poi arrestato dalle forze dell'ordine. I due si erano conosciuti per caso su Tinder e dopo qualche giorno e tanti messaggi scambiati avevano deciso di vedersi. Da lì era iniziata una storia che era proseguita per sette mesi, prima che Molly decidesse di voler fare un passo indietro. Joshua a quel punto l'aveva implorata di non lasciarlo, di dargli un'altra possibilità. E alla fine, insistendo, era riuscito a convincerla a incontro almeno un'ultima volta dal vivo, così da potergli parlare faccia a faccia e farle capire tutto il suo amore. In realtà, però, il giovane aveva già pianificato tutto, comprando un coltello che poi avrebbe usato per compiere la brutale aggressione. (Continua a leggere dopo le foto)

Molly era una studentessa che viveva a Cobham e sognava di diventare un'insegnante di educazione fisica. Tanti i messaggi comparsi in rete per ricordarla, con gli amici a descriverla come una ragazza allegra e sempre sorridente. Joshua ha ammesso in tribunale di aver pianificato tutto ma di non avere intenzione di ucciderla nel momento in cui ha iniziato a colpirla. Nei suoi confronti è ora attesa la sentenza del giudice, che stando a quanto anticipato dalle testate britanniche dovrebbe riconoscerlo colpevole di omicidio.

“Orribile”. Choc e terrore nelle campagne veronesi dove il corpo di una donna è stato trovato così. Un omicidio con una brutalità che mai si era vista prima. A lanciare l’allarme un allevatore. Adesso è caccia all’uomo