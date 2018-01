Torna il terrore a Kabul: quattro uomini armati hanno assaltato l'hotel Intercontinental. Un kamikaze si è fatto esplodere all'entrata consentendo ad almeno 4 uomini armati di irrompere nell'edificio e iniziare a sparare sugli ospiti e a prendere degli ostaggi. Lo ha fatto sapere la polizia afghana. "Quattro assalitori sono dentro l'edificio", ha aggiunto una fonte ufficiale, e "sparano ai clienti". Ci sarebbero "almeno 15 tra morti e feriti". Lo ha raccontato un testimone oculare fuggito dall'albergo, citato da Tolo News. Le strade principali che portano all'hotel sono state chiuse, riportano i media internazionali. Secondo fonti dell'intelligence nessun italiano risulta essere alloggiato nell'hotel, né vi sarebbero italiani direttamente o indirettamente coinvolti. Sono state avvertite, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, tre forti esplosioni nell'hotel. Lo riferiscono testimoni citati dall'agenzia Tolo News. Non si può escludere che siano stati i terroristi asserragliati con un numero imprecisato di ostaggi. Dai piani alti dell'hotel si levano alte fiamme. L'incendio sarebbe stato appiccato dai terroristi in una cucina del quarto piano, riferiscono fonti ufficiali afghane. (Continua a leggere dopo la foto)

L'attacco è cominciato alle 21 ora locale (le 17.30) in Italia con un'esplosione con cui il commando si è aperto la strada, poi l'elettricità è stata interrotta, ha spiegato una fonte della sicurezza antiterrorismo. Gli assalitori hanno dato fuoco alle cucine e si sono poi asserragliati al quarto e al quinto piano dell'edificio. Le forze speciali afghane hanno circondato la zona e, secondo alcune ricostruzioni, stanno scambiando colpi di arma da fuoco con gli assalitori. Le ambulanze "sono sul posto in attesa del via libera" per far entrare i soccorritori, ha dichiarato il ministro della Sanità afghano Wahid Majrooh. (Continua a leggere dopo le foto)

Un ospite dell'albergo racconta di "sentire il crepitare delle mitragliatrici provenienti da qualche parte vicino al primo piano". Altri hanno riferito di essersi chiusi nelle stanze e con i telefonini hanno chiesto alle forze di sicurezza di andarli a salvare. "Siamo nascosti nelle nostre stanze - ha detto un ospite chiaman do i soccorsi al telefono - Chiedo alle forze di sicurezza di aiutarci il prima possibile prima che ci raggiungano e ci uccidano".

Ti potrebbe interessare anche: Strage di Manchester, altro che senzatetto eroe! Cosa salta fuori oggi. Chi è davvero Chris Parker, che era stato celebrato in tutto il Regno Unito per aver soccorso e confortato le vittime dell’attentato