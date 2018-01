Un caso davvero scioccante quello che ha visto divampare un'improvvisa follia, un bagno di sangue che ha lasciato gli investigatori a bocca aperta una volta intervenuti sul luogo dell'atroce delitto. Tutto è successo a Southburn, East Yorkshire, in Inghilterra. Shane Gilmer, 30, e Laura Sugden, 27, vicini di appartamento di Anthony Lawrence, 55, aveva iniziato a notare forti odori di di cannabis dalla sua abitazione, che dalla porta accanto arrivavano fin nella camera dei loro bambini. Così avevano deciso di rivolgersi al proprietario dell'abitazione dove viveva l'uomo per far presente il problema. Anthony era stato così sfrattato dalla sua abitazione e ha così deciso di mettere in atto una terribile vendetta verso quei vicini con i quali aveva prima avuto numerose liti e che alla fine gli avevano fatto perdere anche il tetto sotto il quale dormiva. Così si è armato di balestra e frecce e ha teso un agghiacciante agguato alla coppia: Shane Gilmer, che lavorava come dirigente in una società britannica che si occupa di politiche abitative, è stato raggiunto da alcuni colpi fatali e ha perso la vita per la gravità delle ferite riportate. Più fortunata la compagna, che è riuscita a sfuggire alla follia omicida di Anthony, completamente impazzito. (Continua a leggere dopo la foto)

La donna è stata infatti a sua volta ferita, ma è riuscita comunque a fuggire prima che fosse troppo tardi. L'uomo era riuscito a introdursi nell'abitazione dei due mentre erano fuori, e qui lì ha attesi con la balestra in mano, pronto a colpirli con i suoi dardi. Un caso che ha sconvolto completamente gli abitanti della cittadina di Southburn, un posto tranquillo e poco popolato. Si tratta del primo caso di omicidio registrato nel corso degli ultimi vent'anni. Stando a quanto riportato dai conoscenti, Anthony era sembrato a tutti un uomo totalmente incapace di fare del male al prossimo e nessuno aveva mai immaginato che potesse rendersi responsabile di un simile gesto. (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo l'aggressione l'uomo si era poi dato alla fuga cercando di far perdere le tracce di sé, rendendosi conto di quanto aveva appena fatto. Il suo tentativo di sfuggire alla legge non è però durato molto. Poco meno di due giorno dopo il terribile delitto, infatti, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo anche grazie a una segnalazione ricevuta. A trovarlo è stata la polizia di Humberside ad Hackness, North York Moors. Quando ha sentito arrivare i militari, sapendo di essere in trappola, Anthony si è tolto la vita per non essere arrestato.

