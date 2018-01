Ho deciso, mi sposo... un fantasma! No, non è il titolo di qualche bizzarra commedia in uscita a breve nelle sale, ma la vera storia di Amanda Teague, irlandese d'origine, che ha deciso di unirsi (non proprio legalmente, in realtà) in matrimonio con uno spettro vissuto nel 1700 che da anni è diventato parte integrante della sua vita quotidiana, tanto da condividere con lei sentimenti e il letto nunziale. E se pensate che gli ectoplasmi siano per natura impalpabili, sappiate che la donna in questione è invece convinta di avere un sesso strepitoso con il consorte, al punto da aver deciso di abbandonare gli uomini fatti di carne e ossa per abbracciare l'affascinante entità. Lei, madre di cinque figli nati da un precedente matrimonio, ha interagito con lo spirito, che le avrebbe confessato di essere un pirata di 300 anni e di essere stato giustiziato per i suoi furti in alto mare. Una sorta di Jack Sparrow d'altri tempi, tanto che Amanda sostiene che anche fisicamente ricordi da vicino il personaggio interpretato sul grande schermo dal bel Johnny Depp. Una passione, quella per la pirateria, da sempre al centro della vita della Teague, anche se pochi avrebbero immaginato questo finale. I due si sarebbero incontrati per la prima volta nel 2014, quando il fantasma le avrebbe fatto visita mentre lei si trovava già a letto, pronta per il riposo notturno. Incontri che poi si sono fatti più frequenti, al punto da far scattare una vera e propria passione nonostante le evidenti differenze, lei vivente e lui già passato tra i defunti. (Continua a leggere dopo la foto)

Alla fine la donna, pronta a un'unione ancora più solida, ha deciso di chiedere allo spettro di compiere un ulteriore passo in avanti: il matrimonio. E così, dopo due anni di relazione, la coppia è convolata a nozze con tanto di abito bianco tradizionale. La cerimonia, celebrata da uno sciamano davanti a molti amici della coppia, si è svolta sopra un'imbarcazione al largo delle coste irlandesi, in acque internazionali. Il matrimonio con gli spiriti, stando a quanto riportato Sofia Lombardi sulle pagine de Il Giornale, è legale solo in Francia e Cina: in rappresentanza del marito, una bandiera con il simbolo dei pirati, il teschio con le ossa.

Una medium ha ripetuto i voti in sua vece e per lo scambio degli anelli è stata utilizzata una candela. Da quel momento la coppia ha iniziato a vivere la routine casalinga: lo spirito sarebbe stato accettato e amato da tutta la famiglia e dagli amici della coppia e spesso si paleserebbe attraverso premonizioni e segni. I due vivono (per così dire) in Irlanda del Nord, conducono un'esistenza tranquilla con tanto di uscite, cene e cinema. Amanda sottolinea come il sesso con il suo bucaniere sia un'esperienza affascinante, con un contatto è maggiormente profondo e inteso. Benché in molti la considerino folle, la neosposa è sostenuta da chi la conosce e ne difende con forza le scelte e l'immagine.

