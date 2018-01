Una vita trascorsa insieme, senza mai perdere la voglia di ridere e scherzare nemmeno quando, col passare del tempo, il fisico si era fatto metto forte e gli acciacchi dell'età avevano cominciato a farsi sentire. Loro due, marito e moglie, non avevano mai rinunciato a giocare, organizzando a vicenda delle divertenti burle all'altro al punto da diventare famosi tra gli amici per la loro instancabile verve. Fino a quando un brutto male non li ha separati per sempre. Phedre Fitton, 69 anni, si era infatti dovuta arrendere dopo una lunga battaglia durata ben 5 anni contro un terribile cancro che le stava pian piano togliendo ogni energia. Quando ha capito che non ce l'avrebbe fatta e che il suo destino era ormai segnato, ha però lasciato al marito un messaggio che soltanto dopo tanti mesi avrebbe mostrato il suo vero significato. "Prenditi cura delle piante che ho lasciato in bagno, sulla finestra" gli ha infatti chiesto la donna, che insieme a lui viveva in Sud Africa. I due, originari di Londra, si erano trasferiti da tempo lì dove Phedre ha vissuto i suoi ultimi giorni. Lui, Nigel, ha deciso di rispettare fino in fondo le sue volontà, prendendosi cura con devozione di quei piccoli arbusti in un vaso, vicino alla finestra, innaffiandoli con cura e devozione. (Continua a leggere dopo la foto)

Una tradizione andata avanti fino a oggi quando, anni dopo la scomparsa dell'amata donna, Nigel ha deciso di spostarsi in una pensione dove qualcuno si sarebbe preso cura di lui. A quel punto, nel controllare le piante che avrebbe voluto portare con sé nella nuova dimora, ha scoperto su suggerimento del figlio che lo aveva raggiunto per aiutarlo nel trasloco che erano... finte! Sì, esattamente. Di plastica, per la precisione. L'uomo si è così reso conto che anche in punto di morte la sua Phedre non aveva rinunciato all'ironia che l'aveva accompagnata per tutta la vita, giocandogli un ultimo scherzo prima di arrendersi alla sua malattia. Di fatto, lo aveva spinto inutilmente a curare per tutto questo tempo delle piante che non avevo bisogno di nulla. (Continua a leggere dopo le foto)

Una storia che ha commosso tanto Nigel quanto suo figlio, che ha deciso di condividerla sui social. Il suo post ha avuto grande diffusione in rete. "Quando abbiamo davvero realizzato davvero cosa era successo, io e mio padre abbiamo iniziato a ridere a crepapelle. Era come se mia mamma fosse di nuovo lì, con la sua voglia di scherzare anche di fronte alla più triste delle situazioni. Ci siamo sentiti addosso il suo calore, la sua voglia di vivere. Credo sia stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita". Tanti gli utenti che si sono commossi di fronte alla storia di Phedre e della sua capacità, anni dopo la sua morte, di aiutare ancora i suoi affetti più cari strappando loro un sorriso inaspettato.

