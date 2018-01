Dei parassiti particolarmente pericolosi, del genere Toxocara, che possono scatenare la cosiddetta toxocariasi, trasmessa dagli animali e che causa di fatto un'invasione di larve nell'organismo attaccando occhi, fegato cuore e polmoni con conseguenze che possono essere anche molto gravi. Di cosa parliamo? Di uno studio condotto dai Centri per il controllo delle malattie (CDC) degli Stati Uniti, che hanno anche dimostrato come tale malattia può avere un impatto sull'apprendimento e sullo sviluppo cognitivo. Un parassita particolarmente pericoloso perché le uova si trovano anche nelle feci dei due migliori amici dell'uomo, ovvero cani e gatti (quando sono infetti). Per questa ragione si ritiene che parchi e giardinetti pubblici possano rappresentare un serio pericolo soprattutto per i più piccoli, i principali bersagli delle infezioni causate dal Toxocara. Basti pensare che in un'indagine condotta in 21 parchi di New York le uova sono state trovate in 9 di essi. In base a un altro studio pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseasesben ben 16 milioni di americani (il 5 percento del totale) le hanno ingerite, dato che presentano gli anticorpi nel sangue. (Continua a leggere dopo la foto)

Nello specifico, si tratta di vermi di colore bianco e crema le cui femmine possono raggiungere la ventina di centimetri da adulte. Quelli che interessano l'uomo come agente patogeno sono il Toxocara canis e il Toxocara cati, rispettivamente parassiti del cane e del gatto. Infestano principalmente gli esemplari randagi e le uova si concentrano nelle feci. Proprio entrando a contatto con esse o con acqua contaminata possono essere trasmesse all'essere umano. La trasmissione può avvenire anche toccando oggetti contaminati da mosche posatesi sulle feci degli animali oppure mangiando carne cruda, in particolar modo le cosiddette frattaglie. Ingerendo le uova di Toxocara ci si può ammalare della parassitosi chiamata toxocariasi. La quantità di larve e gli organi colpiti ne determinano la gravità.

La maggior parte delle infezioni provocate da Toxocara sono asintomatiche, soprattutto negli adulti, ciò nonostante può presentarsi una vasta gamma di sintomi, qualora le larve riuscissero a proliferare nell'intestino, bucare la parete e migrare attraverso il corpo dell'ospite. Fra i più comuni vi sono mal di testa, tosse, febbre, dolori addominali, difficoltà a dormire e cambiamenti nel comportamento. Altre conseguenze possibili sono respiro sibilante, epatomegalia, linfoadenite, perdita di peso, eruzioni cutanee e altro ancora.Le larve che riescono a entrare negli occhi, eccezionalmente, possono portare a granulomi retinici, strabismo, distacco della retina e persino alla cecità. La zoonosi può provocare anche problemi di apprendimento e disturbi a livello cognitivo.

