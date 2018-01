Come in un giallo scritto da qualche fantasioso autore, di quelli in cui un dettaglio chiave saltato fuori quasi per caso permette agli investigatori di turno di fare chiarezza sulle dinamiche di un terribile delitto. A rivelare l'identità dell’assassino di Shaun Murphy, 38 anni ucciso a colpi di coltello al petto mentre si trovava seduto sul sedile della sua auto a Wythenshawe, a Manchester. A trovarlo la fidanzata Kelly, che lo stava raggiungendo e che lo ha trovato già agonizzante, vedendolo morire tra le sue braccia. Proprio a lei, con le ultime forze, l'uomo ha rivelato di aver scattato una foto di chi l'aveva aggredito. E così ecco che nel telefonino è stata trovata un'istantanea che immortalava il volto di un perfetto sconosciuto, Lee Walker, un 33enne che si era avvicinato alla vettura e aveva aggredito Shaun dopo avergli chiesto se fosse alla ricerca di problemi. Poi, senza preavviso, ha aggredito l'altro che aveva il finestrino abbassato, accoltellando più volte per poi darsi alla fuga. A incastrarlo proprio quella fotografia in cui il suo volto era perfettamente riconoscibile e che ha permesso agli agenti di rintracciarlo. (Continua a leggere dopo la foto)

Come emerso successivamente, Lee è una persona con dei gravi problemi mentali alle spalle e non aveva alcun rapporto con la vittima prima del terribile episodio. L'uomo soffriva di una forte depressione, attacchi di panico e stress post traumatico dopo un drammatico episodio che gli era accaduto nel 2004, quando aveva assistito con i suoi occhi alla morte di un carissimo amico. Da allora non si era più ripreso: aveva denunciato di aver subito minacce da presunti stalker che lo pedinavano e viveva nell'ossessione che qualcuno potesse fargli all'improvviso del male. Quando gli agenti lo hanno raggiunto, non ricordava nulla dell’omicidio appena commesso e ha continuato a negare per ore. (Continua a leggere dopo le foto)

Tanti i messaggi apparsi in rete per ricordare la vittima. La sorella di Shaun, Julie, ha rivelato sulle pagine di Metro: "Chi ha ucciso mio fratello mi ha strappato il sorriso più bello che avevo nella vita. Spero che venga condannato duramente per quello che ha fatto. L'ha ucciso senza un motivo, senza una ragione. Shaun era un uomo buono, una persona che non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Il pensiero che possa essergli capitata una cosa così orribile non mi dà pace, non me la darà mai". Gli amici hanno organizzato una raccolta fondi in rete per aiutare la famiglia a pagare il funerale.

