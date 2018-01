Non ha mai avuto una chioma foltissima o lunghi capelli a correre selvaggi fin sotto le spalle, per carità. Ma di sicuro l'ultima trovata del principe William in tema di acconciature potrebbe non far felici i suoi tanti fan, che non a caso si sono subito mossi in rete per manifestare tutto il loro disaccordo con la scelta fatta dal figlio di Lady D nonché marito della sempre amatissima Kate Middleton. Tutto è successo in occasione di un'iniziativa a favore dello sviluppo di piani che facilitino il reintegro dei veterani di guerra nella società civile, manifestazione alla quale l'esponente di casa Windsor ha deciso di prendere parte in prima persona. Sfoggiando, per l'occasione, un taglio deciso alla testa già non particolarmente affollata e scatenando un dibattito sì non troppo significativo ma comunque particolarmente accanito tra i sudditi appassionati alle vicende della famiglia reale. Non manca chi, ad esempio, sostiene che l'ulteriore rasatura abbia restituito a William qualche anno in mano, facendolo apparire più giovane e meno ingessato nel corso delle sue pubbliche uscite, sempre particolarmente numerose come ormai da recente tradizione. (Continua a leggere dopo le foto)

Che la situazione sulla testa del buon principe non fosse delle più rosee lo si vedeva ormai da tempo, ma finora il diretto interessato era sempre stato restio all'idea di rassegnarsi a un taglio molto corto. In molti avevano anche ipotizzato che dietro quella scelta ci fosse la stessa Kate, che probabilmente non avrebbe gradito mosse in questa decisione. Qualunque sia la verità, alla fine è arrivato il momento di un salto dal parrucchiere proprio a ridosso di un appuntamento particolarmente caro a William, da sempre particolarmente vicino alla tematica del ritorno in patria dei militari britannici e dell'utilizzo delle loro competenze una volta lontani dal campo di battagli.

Non sono mancate le critiche alla decisione di William, con tanti utenti (soprattutto non gentilissime donzelle) a giudicare il nuovo look "orribile", senza troppi giri di parole, chiedendosi se il principe non fosse "completamente impazzito". Qualcuno ha invece sfruttato l'occasione per dare sfoggio del proverbiale humor che caratterizza gli abitanti del Regno Unito: "Ti ringrazio di cuore William. Ora nessuno potrà più prendermi in giro per i miei capelli. In fondo, ho pur sempre ispirato un principe". Una soddisfazione sicuramente non da poco.

