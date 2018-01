Una storia di violenza famigliare agghiacciante, una vera e propria ossessione sfociata in una morte terribile. Lui, lo zio, aveva sviluppato verso la bella nipotina un'attenzione morbosa, perversa. Al punto da spingersi fino al punto di non ritorno, arrivando a pensare "se non posso averla io, non la avrà nessuno". E così Mujahid Arshid, 33 anni, ha rapito Celine Dookhran, 20, portandola nella sua abitazione nella zona sud di Londra per poi violentarla, seviziarla e infine ucciderla. Il corpo è stato trovato all'interno del frigorifero dell'abitazione, dove l'uomo l'aveva nascosto in attesa di tentare di liberarsene, probabilmente sciogliendolo nell'acido. A scatenare la follia dello zio nei confronti della nipote era stata la notizia che quest'ultima aveva una relazione con un giovane di origini libiche, musulmano. La gelosia gli ha fatto perdere completamente la testa, arrivando a macchiarsi di un delitto atroce. Insieme alla ragazza era stata rapita anche una sua amica, forse perché si trovava semplicemente al posto sbagliato nel momento sbagliato, riuscita miracolosamente a sopravvivere a quell'orrore. Le forze dell'ordine sono infatti riuscite a rintracciarlo e liberarlo prima che facesse la stessa fine della povera Celine. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a quanto ricostruito successivamente dagli investigatori, i due erano stati bloccati con delle corde, bloccati senza riuscire a muoversi, e aveva dei vestiti e dei calzini stretti intorno alla bocca per non poter gridare. Lo zio aveva anche inscenato la fuga della ragazza dalla propria abitazione, portando via alcuni sui effetti personali così da simulare l'improvvisa decisione di lasciare casa per seguire l'amore della sua vita. La verità, purtroppo, era diversa e ben peggiore. Mujahid aveva anche sottratto e poi distrutto il telefonino, per rendere la vittima non rintracciabile. Una storia veramente orribile, raccontata dal Sun al termine delle ricostruzioni fatte dagli investigatori, che ha scioccato il web per la sua brutalità. (Continua a leggere dopo le foto)

Sempre stando a quanto emerso dalle indagine, a uccidere Celine sarebbe stata una profonda ferita alla gola. Lo zio l'avrebbe infatti colpita per poi osservarla morire dissanguata sotto i suoi occhi. Un altro uomo, molto vicino a Mujahid, è indagato con l'accusa di averlo aiutato nel portare a termine il suo diabolico piano. Proprio l'amica sopravvissuta miracolosamente era riuscita, in un attimo di distrazione del carceriere, a chiamare i soccorsi, permettendo così alla polizia di fare irruzione nell'appartamento e arrestare l'uomo prima che potesse uccidere anche l'altra ragazza. Per la prima, purtroppo, era ormai troppo tardi e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

