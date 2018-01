Un video che pareva mostrare soltanto alcuni scorci di vita quotidiana, banali e apparentemente senza alcuna rilevanza. E che invece si è dimostrato alla fine decisivo, risaltando i movimenti di una donna chiamata oggi a rispondere di un delitto commesso oltre dieci anni fa, per la precisione nel 2006. L'accusa contro di lei è quella di aver ucciso il padre, un eroe di guerra. Un omicidio che la diretta interessata ha finito per confessare, avviando così le indagini degli agenti che sono andati alla ricerca di prove che confermassero la ricostruzione effettuata dalla diretta interessata. Parenti e amici della signora sono rimasti letteralmente di stucco, convinti di trovarsi vittime di un diabolico scherzo. A raccontare la vicenda di Barbara Coombes, 63 anni, è il Daily Mail. Nella sequenza che ha fatto il giro del web in queste ore si vede la donna mentre porta la biancheria alla Spring-Clean, una lavanderia automatica molto popolare in Inghilterra: corporatura massiccia, capelli bianchi, Barbara è sola e sembra stanca e sofferente a causa del cancro allo stomaco. La donna ha confessato alla polizia l’omicidio del padre, avvenuto più di dieci anni fa, e di aver seppellito il corpo nel giardino sul retro della casa di Stockport, Greater Manchester. (Continua a leggere dopo la foto)

Alla fine gli sforzi degli investigatori hanno dato i loro frutti e i resti di Kenneth Coombes sono stati scoperti proprio nel giardino: ora la Coombes, che era tornata a vivere nella casa del padre dopo la separazione dal marito, dovrà affrontare il processo. "Ricordo di averla vista prima di Natale. Sembrava stanca e malata. L'ho sempre vista come una donna tranquilla per questo tutti sono rimasti sorpresi quando si è consegnata alla polizia", dice un commesso della lavanderia. La Coombes è stata accusata di aver ucciso il padre nel 2006, nascondendone poi il corpo, e furto di identità al fine di trarre un vantaggio pecuniario. (Continua a leggere dopo le foto)

La donna avrebbe percepito la pensione del padre dal 2006 al 2017. Michael, fratello dell'accusata, è rimasto di stucco e al Sun online ha detto: "Sono molto arrabbiato. Non voglio avere niente a che fare con il caso". Il padre Kenneth, che nel Royal Regiment of Artillery si era distinto nella seconda guerra mondiale e ricevuto delle onorificenze, da tutti era definito "un perfetto gentiluomo". In molti lo ricordavano per le azioni compiute durante il conflitto, considerandolo un vero e proprio eroe.

“Vogliamo sapere dov’è nostra figlia”. La scomparsa nel nulla, poi la scoperta choc: in vacanza per svagarsi un po’, ecco cos’era successo a questa ragazza di 28 anni della quale nessuno aveva saputo più nulla. Davvero angosciante (poverina)