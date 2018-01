Un periodo decisamente complicato, questo, per tanti personaggi dello spettacolo che a torto o ragione vengono accusati di molestie sessuali da colleghi o sconosciuti. Non sempre è facile capire dov'è la verità, visto il gran numero di casi che continuano a susseguirsi a macchia d'olio in ogni parte del mondo. Fatto sta che l'ultimo a finire nei guai è stato il cantante di colore Seal, all'anagrafe Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, uno capace di vincere in carriera anche un Grammy per la canzone Kiss From a Rose (colonna sonora del film Batman Forever) e che in molti ricordano anche per essere il marito di Heidi Klum. Ad accusarlo Tracey Birdsall, attrice e produttrice di 54 anni che ha spiegato alla testata TMZ di essere stata vicina di casa della star e di aver avuto con lui un ottimo rapporto fino a quando non ha tentato di baciarla con la forza. Tutto sarebbe successo a Los Angeles, stando alla ricostruzione della donna: quando lei gli ha chiesto "Ma cosa diavolo stai facendo?" Seal non si sarebbe però fermando, continuando con il suo rude tentativo di approccio. Una notizia che ovviamente è presto rimbalzata sui siti di tutto il mondo. (Continua a leggere dopo la foto)

Seal, sempre stando alla ricostruzione dell'accusatrice, avrebbe infatti proseguito senza fermarsi nonostante le proteste di Tracey, stringendole una mano prima sui fianchi e poi sul seno. Successivamente la donna avrebbe così deciso di tagliare ogni tipo di rapporto con la star, spaventata da quel pomeriggio in cui si era trovata faccia a faccia con lui, da sola, perché entrata nella sua abitazione con l'intento di restituire un'insalatiera che le era stata precedentemente prestata. Il cantante, da par suo, ha subito respinto ogni accusa, dichiarandosi completamente estraneo alla vicenda. Nel frattempo, però, in rete si è acceso l'ennesimo, accanitissimo dibattito sulla questione. (Continua a leggere dopo le foto)

La Birdsall ha detto di aver deciso di uscire allo scoperto soltanto ora perché spinta dal coraggio di tante donne che in questi giorni stanno rivelando al mondo abusi e approcci violenti dei quali sono rimaste vittime nel corso della loro carriera, caso Weinstein su tutti. Da un lato subito sono arrivati messaggi di solidarietà per la donna, con annesse accuse a Seal e al suo comportamento. Dall'altro, non manca chi ha messo in dubbio la ricostruzione chiedendosi perché aspettare così tanto per parlare.

