Una storia andata avanti tre mesi, prima di una rottura decisa da lei perché si era resa conto, almeno a suo dire, che l'altro era interessato soprattutto al sesso e poco altro, in barba ai sentimenti e al romanticismo. Di chi stiamo parlando? Della relazione che c'era stata in passato tra l'asso della Formula Uno Lewis Hamilton, asso della Formula Uno e campione del mondo anche in questa stagione alla guida della sua Mercedes, e la modella Veronica Valle. La quale, per la cronaca, ha deciso di rivolgersi alle pagine della testata britannica Sun per parlare proprio dei suoi trascorsi con lo sportivo, svelando tra l'altro un dettaglio della sua vita privata che non ha mancato di suscitare un certo stupore tra i fan. "Mi è piaciuto molto, ma dopo un po' di tempo ho capito che voleva solo fare sesso", ha detto la 26enne. La Valle ha poi anche spiegato di aver detto no a una proposta di triangolo amoroso: "Era ossessionato dai menage a trois". Il racconto della reginetta delle passerelle ha poi preso una piega decisamente più bizzarra e perversa, spostandosi dalla tematica sesso a quella... dei bisogni fisici! "Lewis ha completamente perso la testa quando ha scoperto che il pilota del suo jet privato aveva usato il bagno per fare la cacca. Voleva licenziarlo sul colpo. Ha iniziato a urlare: Tutti sanno che non si caga sul mio aereo!". (Continua a leggere dopo la foto)

Una vera e propria fissazione quella del re delle quattro ruote, che non ha mancato di coinvolgere anche la fidanzata dell'epoca. Un episodio che risale a quando i due si trovavano nella villa di Hamilton a Montecarlo. "Dovetti usare il bagno che era accanto alla cucina per fare una cosa 'seria'. Quando mi ha visto uscire dalla toilette mi ha chiesto 'Perché ci hai messo così tanto?'. Gli ho risposto che stavo facendo la cacca. Era chiaro che era molto alterato. Sentivo che stava per urlarmi addosso, ma alla fine ha detto: 'Lo sai che non avresti dovuto usare quel bagno!'. Mi ha detto che avrei dovuto usare quello della stanza degli ospiti. È stato un momento totalmente bizzarro". Davvero imbarazzante, non c'è che dire. (Continua a leggere dopo le foto)

Veronica ha poi aggiunto sempre al Sun: "Mi sgridava anche per come mangiavo il gelato. Una volta stavo affondando il cucchiaio in un barattolo, lui me lo ha tolto di mano e iniziato a urlare: 'È così che si mangia il gelato!', e ha raschiato un piccolo strato dalla superficie. Lewis è strano, una sorta di dottor Jekyll e mister Hyde. Può cambiare il suo stato d'animo molto rapidamente. Ciò può avvenire anche se ti sorprende ad utilizzare il bagno sbagliato. A cena non potevo esser la prima a mangiare perché sennò mi avrebbe detto che ero grassa e che sembravo un Umpa Lumpa, gli altri ridevano di me".

E la regina Elisabetta bacchetta Hamilton: ”Queste cose non devi farle…”