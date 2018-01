Parole che hanno fatto il giro della rete e lasciato i fan a bocca aperta quelle pronunciate da Liama Gallagher, il minore dei due famosi fratelli musicisti che avevano reso gli Oasis famosi in tutto il mondo con le loro indimenticabili hit. Da Wonderwall a Don't Look Back in Anger, tantissimi i successi cantati da milioni di giovani a ogni latitudine, fino alla rottura tra i due che ha messo fine alla gloriosa storia della band. Mentre le voci di una possibile reunion continuano a rincorrersi, puntualmente frenate da qualche frecciatina al veleno tra i due, ecco che proprio Liam ha deciso di tornare a far parlare di sé con una serie di dichiarazioni decisamente sopra le righe che non hanno mancato di scioccare parecchio i suoi ammiratori, considerando anche la sensibilità della tematica affrontata. Nello specifico la droga, di cui la star ha confessato di continuare a fare uso nonostante abbia ormai ben 4 figli a cui pensare, tutti compresi in un'età che va dai 20 del maggiore ai 4 del più piccolo. A quanto pare, però, non è bastata la paternità a spingere il 45enne a cambiare vita: "Sì, mi drogo. E proprio per questo se i miei figli dovessero farlo a loro volta non credo potrei essere io a criticarli, visto l'esempio che sto dando loro in questi anni". (Continua a leggere dopo la foto)

Liam, come detto, ha quattro figli: Molly di 20 anni, Lennon di 18, Gene di 16 e la piccola Molly di 4, che condivide il nome con la più grande della famiglia. In molti hanno criticato la star considerandolo un irresponsabile per quanto affermato, suggerendogli di cambiare rotta per dare un esempio migliori ai suoi ragazzi. Il più giovane dei Gallagher ha anche ammesso di avere qualche difficoltà nel riuscire a crescere un nucleo solido e affettuoso, sempre a causa del proprio comportamento non proprio esemplare: "Mi capita di andare da uno dei miei figli e rimproverarlo duramente perché sta litigando con un altro. Cerco di spiegargli quanto siano importanti l'uno per l'altro. E mi sento rispondere: 'Senti da che pulpito. E tu come ti comporti con Noel?'. Diciamo che non è sempre facile, ecco". (Continua a leggere dopo le foto)

Insomma, Liam non pare proprio essere tra i più autorevoli candidati al ruolo di padre dell'anno, questo è poco ma sicuro. Di recente era anche tornato sul rapporto col fratello Noel, dicendosi convinto che quest'ultimo sarebbe anche pronto a tornare con lui per riformare la vecchia band ma che l'eventualità è al momento particolarmente remota a causa della moglie dello stesso Noel, Sara MacDonald, che secondo Liam gli impedirebbe di compiere il fatidico passo e cercare davvero una riconciliazione. Una telenovela infinita che di sicuro ci regalerà altre puntate nelle prossime settimane.

