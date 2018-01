Un sisma di magnitudo 7,3 ha colpito nel cuore della notte. Erano infatti le 4.18 quando una terribile scossa ha fatto tremare il sud del Perù. Il terremoto si è verificato alle 4.18 locali (10.18 in Italia). Il suo epicentro è stato localizzato a 31 km a sud ovest di Acari, una località del litorale pacifico situata nel dipartimento di Arequipa, a circa 500 km a sud di Lima. Secondo l'Istituto di geofisica Usa USGS, l'ipocentro è stato a 10 km di profondità. "Ci sono due vittime nella regione di Arequipa e sono stati finora segnalati 65 feriti", ha dichiarato il generale Jorge Chavez, responsabile dell'Istituto nazionale di Difesa civile. Il centro di allerta per gli tsunami ha escluso immediatamente la possibilità di un maremoto. Si susseguono le repliche, alcune di forte intensità. Il bilancio è ancora provvisorio e in fase di aggiornamento. Il sisma è stato localizzato 42 km a sudovest di Acari, sulla costa meridionale del Paese, ad una profondità di 12,1 km. Lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs). Il centro di allerta tsunami statunitense ha reso noto che non c'e' più il rischio di uno tsunami lungo le coste del Perù e del Cile. (continua dopo la foto)

Il Pacific Tsunami Warning Centre ha in un primo momento messo in guardia dal rischio di onde anomale, che avrebbero potuto interessare le fasce costiere situate entro i 300 chilometri di distanza dall'epicentro a causa della potente scossa la cui magnitudo è stata registrata in 7,3 gradi della scala Richter. Il centro di allerta tsunami statunitense ha poi reso noto che non c'è più il rischio di uno tsunami lungo le coste del Perù e del Cile dopo il forte terremoto che ha colpito questa mattina il Perù. Le aree interessate sono parti delle coste peruviane e cilene, dove potrebbero verificarsi onde tra "30 centimetri e un metro sopra il livello della marea”. L’impatto in acqua dovrebbe aver evitato i danni maggiori ma bisogna attendere notizie più certe prima di rendere del tutto esclusa la possibilità di feriti o vittime.

#sismo #peru reportes de voluntarios de U4x4A #ica #lomas Muy fuerte y largo Hay Daños materiales #nazca no hay fluido eléctrico #Arequipa derrumbes en la carretera Esperando más detalles e información pic.twitter.com/awd8sMmNjZ — Unidad 4x4 de Ayuda (@Unidad4x4Ayuda) 14 gennaio 2018





Un secondo avviso dell’agenzia Usa avrebbe ridotto invece la possibilità di onde anomale ma anche in questo caso si monitora nelle prossime ore per evitare sgradevoli sorprese. Il numero delle vittime però è ancora incerto e in fase di aggiornamento. La Protezione Civile locale ha parlato di due morti mentre alcuni media anglosassoni parlano di una sola vittima, così come il governatore della regione dove è avvenuto il terremoto, Yamila Osorio, che su Twitter spiega che dai bollettini risultano più di 20 feriti e anche alcuni edifici danneggiati.

Ti potrebbe interessare anche: “Quaggiù è l’inferno”. Fiamme alte 20 metri e fumo nero che sale nel cielo. La petroliera cola a picco con tutti i suoi 32 uomini. Una strage