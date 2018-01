Morto Kevin Hallingen. 56 anni, ex investigatore privato assoldato nel 2008 dai genitori di Maddie McCann, la bimba scomparsa da un resort in Portogallo ormai 11 anni fa e mai più ritrovataé stato trovato dalla polizia locale agonizzante ieri nella sua casa del Surrey, in Inghilterra, ed é spirato poco più tardi. Un giallo che rende tutto ancora più fitto. La polizia infatti ha chiarito che le cause della morte non sono chiare. Hallingen fu licenziato per mancanza di risultati concreti. In seguito era stato arrestato ed estradato negli Usa per rispondere dell'accusa di truffa in relazione a un altro contratto firmato dalla sua società d'investigazione. Il caso di Maddie McCann sta ancora creando clamore all'interno del dibattito internazionale. Madeline McCann è scomparsa nel maggio 2007 e oggi avrebbe 14 anni. Una studentessa universitaria, come riporta il "Sun", ha pubblicato alcune foto su Twitter, affermando di essere proprio lei Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa in Portogallo nel 2007 e di cui si sono perse le tracce. (Continua dopo la foto)

Harriet Brookes, questo il nome della studentessa, ha dichiarato in una chat tra amici, poi resa pubblica, di avere gli stessi tratti caratteristici descritti dai genitori all'epoca della scomparsa: una macchia marrone intorno all'iride degli occhi e un neo sulla coscia, nella stessa posizione della piccola Maddie. "Ragazzi - ha scritto Harriet agli amici - di solito non credo alle teorie cospirazioniste, ma penso di essere io Madeleine McCann". Un messaggio, insomma, che ovviamente non poteva passare inosservato vista la grandezza e l'importanza delle indagini ancora in corso. Poi ha continuato: "Io sono Madeleine McCann e non so più cosa fare di me stessa".





Creando anche qualche dissenso all'interno della chat, in cui non tutti si sono dichiarati d'accordo con lei. Come è stata postata su Twitter, la vicenda ha riscosso un notevole interesse da parte degli utenti, e ritwittata ben 30mila volte solo nelle prime ore. Ma c'è un dato che vanificherebbe le pretese della ragazza: quando è stata rapita Maddie, nel 2007, la bambina aveva appena tre anni, quindi oggi ne avrebbe 14. Harriet, invece, è una studentessa dell'università di Leeds. Un giallo senza fine e una verità che non vuole arrivare. Le ricerche intanto continuano, i coniugi McCann hanno fatto sapere che non si fermeranno fino a quando crederanno Maddie viva.